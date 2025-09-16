ТСН в социальных сетях

Ризатдинова с подросшим 7-летним сыном повторила танец Jerry Heil: певица отреагировала

В Сети танец завирусился вместе с песней "Додай гучності".

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Анна Ризатдинова с сыном

Анна Ризатдинова с сыном / © instagram.com/anna_rizatdinova

Украинская гимнастка, призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова впервые за долгое время показала своего подросшего сына Романа.

Спортсменка записала с семилетним мальчиком танцевальное видео. Для этого звездная мама выбрала трек певицы Jerry Heil "Додай гучності (12 points)". В кадре счастливая Анна в однотонном костюме повторила движения артистки из клипа. А позади нее так же танцевал и Роман.

"Врываемся с Ромой буквально в последний момент в тренд от Jerry Heil и добавляем громкости", — написала гимнастка.

Тем временем под видео уже собралось немало комментариев с юмором и искренними комплиментами. Среди них и сама Jerry Heil, которая высоко оценила мастерство мамы и сына.

  • "Ну замечательные, 12 очков go to you" — Jerry Heil

  • Вы такие крутые, Рома

  • Что обещали Роме за все эти съемки?

  • Танцы — это ваше. И Рома не отстает, ворвались ярко

К слову, в ноябре Роме исполнится восемь лет. Ранее гимнастка рассказывала, что ее сын знает о своем отце — беглом нардепе Александре Онищенко. В то же время она признавалась, общается ли он с сыном.

