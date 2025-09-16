- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 207
- Время на прочтение
- 1 мин
Ризатдинова с подросшим 7-летним сыном повторила танец Jerry Heil: певица отреагировала
В Сети танец завирусился вместе с песней "Додай гучності".
Украинская гимнастка, призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова впервые за долгое время показала своего подросшего сына Романа.
Спортсменка записала с семилетним мальчиком танцевальное видео. Для этого звездная мама выбрала трек певицы Jerry Heil "Додай гучності (12 points)". В кадре счастливая Анна в однотонном костюме повторила движения артистки из клипа. А позади нее так же танцевал и Роман.
"Врываемся с Ромой буквально в последний момент в тренд от Jerry Heil и добавляем громкости", — написала гимнастка.
Тем временем под видео уже собралось немало комментариев с юмором и искренними комплиментами. Среди них и сама Jerry Heil, которая высоко оценила мастерство мамы и сына.
"Ну замечательные, 12 очков go to you" — Jerry Heil
Вы такие крутые, Рома
Что обещали Роме за все эти съемки?
Танцы — это ваше. И Рома не отстает, ворвались ярко
К слову, в ноябре Роме исполнится восемь лет. Ранее гимнастка рассказывала, что ее сын знает о своем отце — беглом нардепе Александре Онищенко. В то же время она признавалась, общается ли он с сыном.