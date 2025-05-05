Ризатдинова шокировала суммой, которую ей предлагали за интим, и как она мастерски "послала" вербовщика

Анна Ризадинова / © instagram.com/anna_rizatdinova

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Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 Анна Ризадинова, которая недавно рассекретила свои заработки, сделала откровенное признание о том, как ей предлагали пойти в эскорт.

Гимнастка поделилась историей, случившейся с ней во время спортивной карьеры. Ризатдинова в интервью Славе Демину шокировала заявлением, что ее хотели завербовать строить длительные отношения с состоятельными мужчинами за деньги. По словам спортсменки, тогда речь шла о колоссальных суммах, которые достигали миллионов долларов. В свою очередь Анна каждый раз возмущалась такими предложениями, ведь знает себе цену. В частности, таким вербовщикам во время отказа напоминала, что она – гордость Украины и не позволит себе портить репутацию.

Анна Ризатдинова / © instagram.com/anna_rizatdinova

"Да, это был эскорт. Очень много (предлагали денег – прим. ред.). Я не просто послала этого человека – я горжусь собой. Я реально горжусь, как я ответила этому человеку: "Вы вообще знаете, кто я? Вы понимаете, кому вы это предлагаете? Я человек, который поднимал флаг Украины. Я человек, в честь которого раздавался гимн на мировой арене. И вы мне предлагаете эти деньги?" Сначала одну сумму, а потом через неделю… Там были миллионы долларов за долговременные отношения. А я не просто говорю "нет", а еще и делаю это красиво", — ошеломила звезда.

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Напомним, недавно Анна Ризадинова раскрыла свой последний роман и почему она разошлась с избранником во время полномасштабного вторжения.