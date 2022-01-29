Ризатдинова в купальнике похвасталась изящной фигурой на отдыхе в Дубае

Ризатдинова в купальнике похвасталась изящной фигурой на отдыхе в Дубае

Спортсменка восхитила эстетическими фото.

Украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Анна Ризатдинова устроила себе отпуск.

Участница "Танцев со звездами" улетела на отдых в ОАЭ. Знаменитость уже наделала эффектных эстетических кадров на пляже в Дубае, которые разместила в своем Instagram. На фото спортсменка в коричневом купальнике и соломенной широкополой шляпе грационно позировала у моря.

Анна Ризадинова / instagram.com/annarizatdinova/

Аня в который раз ошеломила пользователей своим идеальным телом.

Анна Ризатдинова / instagram.com/annarizatdinova/

Также знаменитость позировала на камеру в бикини, лежа в воде.

Анна Ризатдинова / instagram.com/annarizatdinova/

Со своей стороны, поклонники гимнастки не медлили и наделали Анне ряд комплиментов: "Купальник огонь! Ножки огонь", "Очень красивые и женственные фотографии", "Анна, очень красиво выглядите", "Роскошная".

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