Ризатдинова впервые призналась, что не общается с мамой, которая живет в Крыму: "Путин разрушил мою семью"

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Анна Ризадинова впервые призналась, что она не общается со своей мамой, проживающей в оккупированном Крыму.

В программе ЖВЛ знаменитость, родом из Симферополя, поделилась, что ее мама сейчас находится в оккупированном Крыму. Звезда спорта очень благодарна родному человеку, который ее воспитал и многое сделал на ее пути к Олимпиаде. Впрочем, сейчас, говорит Ризадинова, она не узнает свою маму. Гимнастка считает, что на ее родного человека так повлияла российская пропаганда:

"Это такая болезненная тема. Моя мама сейчас находится в Крыму. Она меня воспитала, она очень многое сделала на моем пути к Олимпиаде, но, к сожалению, я считаю, что эти 8 лет, они просто зомбировали людей, в некоторых моментах я даже не узнаю свою мать, я ее не узнаю!" – откровенно рассказала Анна.

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Различные политические взгляды и постоянные споры в семье не прошли бесследно и даже могли привести к роковым последствиям:

"Мы ссорились, мы бросали трубки. Я кричала на маму, сказала: "Все, мы больше не будем видеться из-за твоей позиции, из-за того, что ты говоришь!". Мама эмоциональная и она попала в больницу. Она мне ничего не говорила, просто не брала трубку и уже через две недели одна подруга мне позвонила и сказала: "Пожалуйста, набери маму, потому что там все плохо!" – поделилась Ризатдинова.

Анна Ризатдинова с мамой

Тогда гимнастка узнала, что у ее мамы случился инсульт, в котором Ризадинова обвиняет себя:

"Мы так пообщались, что у мамы, к сожалению, был инсульт. У меня нет сил бороться, я ничего ей не объясню, после этого я не общаюсь с мамой. Сейчас я могу там позвонить: "Как ты? Как здоровье? "Все хорошо". "Все". Я очень "благодарна" за это Путину! Он просто разрушил, разрушил мою семью!" – сказала Ризатдинова.

Напомним, ранее ведущая Маша Ефросинина впервые поделилась, какие у нее сейчас отношения с младшей сестрой Лизой Ющенко, которая живет в Москве и замужем за российским бизнесменом.

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