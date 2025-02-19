Ризатдинова высказалась о бывшем избраннике-олигархе и общается ли он с их 7-летним сыном

Украинская гимнастка, призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова рассказала об отношениях сына с отцом, олигархом Александром Онищенко.

Так, Анна разорвала отношения с бизнесменом в 2019 году. В интервью на YouTube-канале Марички Падалко звезда призналась, что с тех пор Онищенко не общается с их сыном Романом. В последний раз он интересовался жизнью сына в начале полномасштабного вторжения.

"Не общаются. В начале (полномасштабного вторжения – прим. ред.) были вопросы (от бывшего о безопасности ребенка – прим. ред.), но они не общаются. Ромке семь лет, а у него (Александра Онищенко – прим. ред.) своя жизнь, семья и ребенок. Да, у нас общий ребенок, но жизнь развела нас так, что у нас нет ничего общего", – подчеркнула гимнастка.

Анна Ризатдинова и Александр Онищенко / Фото: instagram.com/annarizatdinova/

Знаменитость подчеркивает, что сейчас у Александра своя жизнь. Однако она им не интересуется, а все обиды оставила в прошлом. Вместе с тем очень благодарна олигарху за подаренную жизнь сыну, которым она сейчас гордится.

"Мы не общаемся, не поздравляем друг друга с днем рождения или Новым годом. Мне не нравится некоторые вещи, но какое я отношение к этому имею. За ребенка я благодарна, потому что таким сыном можно гордиться. Лучше задать ему вопрос, почему он не общается. Мне сложно на это ответить. Рома действительно похож на папу или даже на дедушек. Я даже не знаю, в какой он (бывший – прим. ред.) стране и чем он занимается. У меня свой путь, у него – свой. Я все негативные моменты проработала", – объяснила Ризатдинова.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РІЗАТДІНОВА: “Якщо в тебе хтось у Криму, ТИ ЗРАДНИЦЯ”! Відверто про родину та колишнього-олігарха

Напомним, недавно актер Максим Девизоров высказался о бывшей жене. Артист также ошеломил причиной их развода.

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