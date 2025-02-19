Ризатдинова заговорила о маме в Крыму и поддерживает ли с ней связь: "Много спорили"

Украинская гимнастка, призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова прокомментировала жизнь семьи во временно оккупированном Крыму.

Так, на полуострове, где она родилась, у знаменитости проживает мама, бабушка и ряд родственников. Анна в интервью на YouTube-канале Марички Падалко признается, что из-за этого испытывает множество критики в свою сторону, но все же переживает за них. К тому же Ризатдинова отмечает, что ей несказанно больно осознавать, что ее сын не видится с семьей.

"Невероятно тяжело. Не все нас понимают. Когда я встречаюсь именно с людьми из Крыма, мы понимаем друг друга, насколько это больно и неприятно. Но хейт есть. Если у тебя кто-то в Крыму – они предатели и ты вместе с ними предатель. Насколько это сложно, когда твою семью разделили! Твоя земля в один миг по непонятным причинам стала оккупированной – почему, как, кто… Сначала думали, что на год или два максимум. Но в начале войны я осознала, что уже 11 лет Крым оккупирован. И это ужасно! Я не могу привезти к бабушке внука показать. А я не знаю, сколько ей осталось. Если что-нибудь произойдет с мамой, то я не смогу к ней приехать или даже помочь", – рассказала спортсменка.

Анна Ризатдинова / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Чемпионка поделилась, что неоднократно предлагала маме и родным переехать с опасной территории. Тем не менее, они наотрез отказываются, ведь они немало нажили за свою жизнь, в том числе и карьеру. Ризатдинова признается, что на этом фоне возникало много споров, но сейчас они просто прекратили затрагивать чувствительные темы.

"Пыталась убедить (маму переехать — прим. ред.). Но это только легко говорить "все, кто хотели, те из Крыма давно уехали". А когда моя мама работала всю жизнь на развитие гимнастики именно в Крыму. Мы очень много спорили, я рассказывала и показывала, что здесь и как. И каждым интервью я делаю маме плохо, потому что это небезопасно для нее. Мама перестала быть президентом федерации гимнастики Крыма из-за меня, потому что были скандалы. Однажды после разговора мама попала в больницу. В этот момент я поняла, что мама у меня одна. И сейчас о войне мы не говорим. И я верю, что Крым вернется", – объяснила звезда.

Анна Ризатдинова / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Анна также не скрывает, что у нее много родственников в государстве-террористе. Однако она не общается с ними из-за расхождения позиций.

"Очень много родственников в России. С ними я действительно не общаюсь, потому что на политические темы мы не можем разговаривать. С мамой мы нашли баланс", — добавила Ризатдинова.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РІЗАТДІНОВА: “Якщо в тебе хтось у Криму, ТИ ЗРАДНИЦЯ”! Відверто про родину та колишнього-олігарха

Напомним, ранее Анна Ризатдинова высказалась о бывшем избраннике-олигархе Александре Онищенко. Гимнастка призналась, общается ли он с их общим 7-летним сыном.

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