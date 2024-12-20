"Різдво. Ти не один": как создавались костюмы для известных звезд музыкального фильма

Уже в скором времени герои ленты порадуют украинцев рождественским настроением.

В Сочельник, 24 декабря, в 21:00 на телеканале "1+1 Україна" покажут премьеру музыкального фильма "Різдво. Ти не один".

В центре сюжета фильма о чуде – девочка Марта, которая больше всего мечтает о семье. Однако она убеждена, что ей чего-то не хватает, чтобы ее удочерили родители. Возможно, красоты или остроумия. По сюжету фильма сказочные Рождественские духи приглашают Марту в свои миры, обещая подарить необходимые качества и осуществить мечту.

Зрителей ожидают невероятные перевоплощения любимых музыкантов и артистов. Удивительные образы создавались с помощью уникальных костюмов, специально разработанных для съемок.

DOROFEEVA – Флояра

DOROFEEVA превратилась во Флояру – самоуверенную красавицу, вокруг которой вращается весь мир. Ее роскошное платье с капюшоном алого цвета символизирует страсть, уверенность и силу. Длинный шлейф подчеркивает, что Флояра всегда находится в центре внимания, но остается недостижимой. На фоне сердца позади ее фигура выглядит так, будто это сердце символ ее силы, способной владеть эмоциями других.

Костюмы для музыкального фильма "Різдво. Ти не один"

MONATIK – Бабай

Костюм Бабая олицетворяет образ "страха под кроватью" и состоит из материалов, похожих на одеяла, подушки, пледы и обшивки матрасов – элементов, которые ассоциируются с находящейся под кроватью. Ведь именно здесь разворачиваются детские представления о Бабае как устрашающем существе.

Удивительную форму костюма дополняют декоративные элементы: обертки от конфет, потерянный носок, конструктор и другие мелочи, которые обычно теряют дети под кроватью.

Костюмы для музыкального фильма "Різдво. Ти не один"

alyona alyona & Jerry Heil – Масленицы

Это духи, живущие в бесконечном празднике. Они олицетворяют теплый и гостеприимный мир, где царит смех, щедрость и национальные традиции в яркой современной форме. Пушистый и объемный кожух из толстой белой пряжи на alyona напоминает традиционный народный костюм, но в современной интерпретации. Вязаное платье пастельно-розовых тонов с многочисленными декоративными элементами на Jerry Heil как бы заимствовано из народных сказок. Длинные плетеные косы символизируют современное воплощение украинских девичьих традиций.

Костюмы для музыкального фильма "Різдво. Ти не один"

Маша Ефросинина – Люта

Образ Лютой — это драма и контроль, колдовская харизма и женская красота. Ее костюм состоит из черного полупрозрачного кружевного платья и пуховика-накидки оригинального кроя. Загадочность Лютой играет на контрасте между открытостью и скрытностью и подчеркивает ее манипулятивную натуру. Прическа и макияж, полупрозрачные и лакированные фактуры усиливают чувство драматизма и загадочности.

Костюмы для музыкального фильма "Різдво. Ти не один"

KAZKA – Туманна

Эфемерный и фантазийный мир олицетворяет дух Рождества Туманна, живущего в мире грез и иллюзий. Пышные рукава напоминают складки тумана и волны, а многослойность подчеркивает чувство невесомости. Акцентной частью является венок из цветов на голове, придающий образу мечтательности и усиливающий ассоциации с природной красотой и гармонией.

Костюмы для музыкального фильма "Різдво. Ти не один"

TAYANNA, ROXOLANA, Даша Квиткова – Ночницы

Ночницы – это духи, живущие в зеркалах на грани реального и магического мира. Геометрические формы платьев придают ощущение магичности, холодной отстраненности и недостижимости девушек, подчеркивая их способность "видеть" будущее.

Костюмы для музыкального фильма "Різдво. Ти не один"

ZLATA ОГНЕВИЧ и Островский – Белые

Костюмы Белых прекрасно вписываются в концепцию мира холодной, безупречной красоты, лишенной эмоций и запятнанности, наполненной лишь безграничной любовью к самим себе. Минимализм и отсутствие лишних частей. Им не нужно ничего доказывать, ведь они и так "идеальны". Четкость линий, декоративные акценты, контроль и стремление к абсолюту – все, чем живут Белые.

Костюмы для музыкального фильма "Різдво. Ти не один"

Юрий Горбунов – Хозяин

Хозяин – верховный дух, поддерживающий порядок. На протяжении сюжета он появляется в разных образах, но свою подлинную сущность раскрывает только в финале. Его одежда, оттенок костюма и выбор аксессуаров подчеркивают приверженность правилам и уверенность в себе.

Костюмы для музыкального фильма "Різдво. Ти не один"

Екатерина Осадчая – Экскурсовод

Персонаж Экскурсовода – это классический женственный образ леди с энциклопедическими знаниями. Но, несмотря на строгость и собранность, она остается теплой и уютной, что восходит к ее миссии — распространять легенды о духах Рождества. Элегантность и изысканность подчеркнуты перчатками зеленого цвета, символизирующими жизнь, энергию и рождественский дух. Совершенство и изысканность добавляет головной убор. Сочетание винтажного и современного идеально проиллюстрировано в образе экскурсовода.

Костюмы для музыкального фильма "Різдво. Ти не один"

Этих и других героев в сказочных образах, созданных под руководством Ольги Слонь, можно увидеть 24 декабря, в 21:00 на телеканале "1+1 Україна".

Закулисье проекта "Різдво. Ти не один": подробности от Ольги Слонь и Александры Зарицкой

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