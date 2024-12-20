"Різдво. Ти не один": как создавались костюмы для известных звезд музыкального фильма

Уже в скором времени герои ленты порадуют украинцев рождественским настроением.
В Сочельник, 24 декабря, в 21:00 на телеканале "1+1 Україна" покажут премьеру музыкального фильма "Різдво. Ти не один".
В центре сюжета фильма о чуде – девочка Марта, которая больше всего мечтает о семье. Однако она убеждена, что ей чего-то не хватает, чтобы ее удочерили родители. Возможно, красоты или остроумия. По сюжету фильма сказочные Рождественские духи приглашают Марту в свои миры, обещая подарить необходимые качества и осуществить мечту.
Зрителей ожидают невероятные перевоплощения любимых музыкантов и артистов. Удивительные образы создавались с помощью уникальных костюмов, специально разработанных для съемок.
DOROFEEVA – Флояра
DOROFEEVA превратилась во Флояру – самоуверенную красавицу, вокруг которой вращается весь мир. Ее роскошное платье с капюшоном алого цвета символизирует страсть, уверенность и силу. Длинный шлейф подчеркивает, что Флояра всегда находится в центре внимания, но остается недостижимой. На фоне сердца позади ее фигура выглядит так, будто это сердце символ ее силы, способной владеть эмоциями других.
MONATIK – Бабай
Костюм Бабая олицетворяет образ "страха под кроватью" и состоит из материалов, похожих на одеяла, подушки, пледы и обшивки матрасов – элементов, которые ассоциируются с находящейся под кроватью. Ведь именно здесь разворачиваются детские представления о Бабае как устрашающем существе.
Удивительную форму костюма дополняют декоративные элементы: обертки от конфет, потерянный носок, конструктор и другие мелочи, которые обычно теряют дети под кроватью.
alyona alyona & Jerry Heil – Масленицы
Это духи, живущие в бесконечном празднике. Они олицетворяют теплый и гостеприимный мир, где царит смех, щедрость и национальные традиции в яркой современной форме. Пушистый и объемный кожух из толстой белой пряжи на alyona напоминает традиционный народный костюм, но в современной интерпретации. Вязаное платье пастельно-розовых тонов с многочисленными декоративными элементами на Jerry Heil как бы заимствовано из народных сказок. Длинные плетеные косы символизируют современное воплощение украинских девичьих традиций.
Маша Ефросинина – Люта
Образ Лютой — это драма и контроль, колдовская харизма и женская красота. Ее костюм состоит из черного полупрозрачного кружевного платья и пуховика-накидки оригинального кроя. Загадочность Лютой играет на контрасте между открытостью и скрытностью и подчеркивает ее манипулятивную натуру. Прическа и макияж, полупрозрачные и лакированные фактуры усиливают чувство драматизма и загадочности.
KAZKA – Туманна
Эфемерный и фантазийный мир олицетворяет дух Рождества Туманна, живущего в мире грез и иллюзий. Пышные рукава напоминают складки тумана и волны, а многослойность подчеркивает чувство невесомости. Акцентной частью является венок из цветов на голове, придающий образу мечтательности и усиливающий ассоциации с природной красотой и гармонией.
TAYANNA, ROXOLANA, Даша Квиткова – Ночницы
Ночницы – это духи, живущие в зеркалах на грани реального и магического мира. Геометрические формы платьев придают ощущение магичности, холодной отстраненности и недостижимости девушек, подчеркивая их способность "видеть" будущее.
ZLATA ОГНЕВИЧ и Островский – Белые
Костюмы Белых прекрасно вписываются в концепцию мира холодной, безупречной красоты, лишенной эмоций и запятнанности, наполненной лишь безграничной любовью к самим себе. Минимализм и отсутствие лишних частей. Им не нужно ничего доказывать, ведь они и так "идеальны". Четкость линий, декоративные акценты, контроль и стремление к абсолюту – все, чем живут Белые.
Юрий Горбунов – Хозяин
Хозяин – верховный дух, поддерживающий порядок. На протяжении сюжета он появляется в разных образах, но свою подлинную сущность раскрывает только в финале. Его одежда, оттенок костюма и выбор аксессуаров подчеркивают приверженность правилам и уверенность в себе.
Екатерина Осадчая – Экскурсовод
Персонаж Экскурсовода – это классический женственный образ леди с энциклопедическими знаниями. Но, несмотря на строгость и собранность, она остается теплой и уютной, что восходит к ее миссии — распространять легенды о духах Рождества. Элегантность и изысканность подчеркнуты перчатками зеленого цвета, символизирующими жизнь, энергию и рождественский дух. Совершенство и изысканность добавляет головной убор. Сочетание винтажного и современного идеально проиллюстрировано в образе экскурсовода.
Этих и других героев в сказочных образах, созданных под руководством Ольги Слонь, можно увидеть 24 декабря, в 21:00 на телеканале "1+1 Україна".
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