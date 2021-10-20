"Різниця у віці" на 1+1: создатели проекта поделились интересными фактами о лирической комедии

В центре сюжета — судьбы родных сестер.
Уже 1 ноября в 20:45 зрители 1+1 увидят премьеру нового сериала "Різниця у віці".
У лирической комедии расскажут историю двух сестер, которые в силу определенных жизненных обставить решают "поменяться возрастом", чтобы осуществить свою мечту.
Главные роли в серале выполнят Ольга Атанасова и Дарья Егоркина.
Производством продукта занимается кинокомпания БРЕНДКОМ.
К слову, накануне старта проектА создатели картины поделились интересными фактами о лирической комедии "Різниця у віці":
- Режиссер-постановщик проекта — Алексей Кирющенко;
- Для того, чтобы найти двух действительно похожих актрис с разницей в возрасте, создатели проекта пересмотрели профайлы всех актрис Украины и устроили пробы 120 из них;
- Актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой сыграет в сериале эпатажного, эмоционального авантюриста — дизайнера элитного женского белья
- Исполнитель главной мужской роли — Алексей Нагрудный в сериале снимается вместе со своим сыном — Андреем, по сюжету они также играют отца и сына,
- В процессе съемок сериала режиссер индивидуально работал с каждым актером, в результате чего возникали интересные идеи развития сюжетной линии. Чтобы сделать сцены еще ярче и поднять эмоциональный градус режиссер мог ночью переписывать тексты. Иногда актеры утром приходили на площадку и за рекордно короткое время учили новый текст.
Следите за новостями 1+1 и первыми узнавайте новые подробности проекта "Різниця у віці".
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