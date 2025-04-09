Робби Уильямс шокировал опасной болезнью, которую у него диагностировали после употребления препарата для похудения

Робби Уильямс / © Associated Press

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Популярный британский певец Робби Уильямс шокировал, как после употребления препарата для похудения у него диагностировали опасную болезнь.

В прошлом году исполнитель начал борьбу с весом. Впрочем, музыкант решил обратиться за помощью к препарату, который помогает с потерей килограммов. Конечно, результат 51-летний Уильямс заметил. В частности, артист похудел на 13 кг. Однако вместе с тем у певца диагностировали опасную болезнь — цингу. В интервью The Mirror. Артист делится, что на фоне употребления препарата у него исчезал аппетит, так что он ничего не ел. Кроме килокалорий Робби Уильямс не получал питательных веществ, что привело к дефициту витамина С, что и повлекло за собой появление цинги.

“Я перестал есть, и я не получал питательных веществ”, — признается музыкант.

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Робби Уильямс / © Associated Press

Робби Уильямс также признался, что худеть начал из-за того, что у него дисморфия тела — психическое расстройство, когда человек придумывает порок и гиперболизирует его. Музыканту казалось, что у него лишний вес. Когда же близкие были взволнованы его худощавостью, именно тогда он считал, что выглядит идеально.

“С дисморфией тела, когда люди говорят, что они тем взволнованы, как ты выглядишь, ты говоришь: “Я достиг этого“. Когда люди говорят: “Мы волнуемся, что ты слишком худой“. То приходит в голову: “Джекпот, я достиг земли обетованной“, — признается музыкант.

Напомним, недавно в украинской певицы Елены Тополи были проблемы с весом. Знаменитость весила всего 41 кг. Поэтому исполнительница пыталась набрать кило и ей это удалось. Недавно звезда рассекретила свой новый вес.