Роберт Де Ниро сводил свою 2-летнюю дочь на концерт для малышей: как выглядит девочка

Роберт Де Ниро / © Associated Press

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Голливудский актер Роберт Де Ниро решил развлечь свою самую младшую дочь, которую ему родила тренер по боевым искусствам Тиффани Чен.

Знаменитость сводил 2-летнюю Джию Вирджинию на особенный концерт. В частности, они побывали на выступлении австралийской группы The Wiggles, изюминкой которой является то, что они создают музыку для детей. Событие состоялось в Нью-Йорке.

81-летний Роберт Де Ниро вместе с дочерью не только наслаждался концертом, но и пообщался с участниками коллектива и, конечно же, сделал фото на память. На снимках можно разглядеть, как выглядит Джия Вирджиния. Дело в том, что сам Роберт Де Ниро не часто делится контентом с дочерью.

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Роберт Де Ниро с 2-летней дочерью и участниками группы The Wiggles / © Getty Images

Девочка была одета в белое платье с цветочным принтом. Маленькая Джия Вирджиния уже заметно подросла и, как обратили внимание пользователи, становится все больше похожей на свою маму.

Отметим, Роберт Де Ниро является отцом семерых детей. Дочь Джия Вирджиния появилась на свет в 2023 году, когда актеру было 79. Девочку ему родила возлюбленная Тиффани Чен, которая моложе его на 40 лет.

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен / © Associated Press

Напомним, недавно украинский шоумен Даниэль Салем поделился редкими кадрами с 10-летней дочерью. На снимках можно заметить, как Санта-Луна заметно подросла и изменилась.