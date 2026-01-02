Роберт Де Ниро в Новый год обратился к украинцам и неожиданно произнес знаковые для них слова

Роберт Де Ниро / © Associated Press

Голливудский актер Роберт Де Ниро по случаю Нового года обратился к украинцам.

Артист записал короткий ролик. В частности, актер поздравил украинцев с новогодними праздниками. Он от имени всей его семьи пожелал самого главного - мира, свободы и безопасности. Кроме того, в конце видео Роберт Де Ниро неожиданно заговорил на украинском. Голливудский актер произнес важный лозунг "Слава Украине!". Соответствующий ролик с обращением Роберта Де Ниро появился на странице в Instagram Ukraine WOW - общественной организации, которая занимается популяризацией украинской культуры.

"Поздравляю! Это Роберт Де Ниро. В этот праздничный сезон мы с моей семьей желаем вам благополучия, радости, безопасности, свободы и мира. С любовью. Слава Украине", - сказал на видео актер.

Отметим, Роберт Де Ниро поддерживает украинцев, против которых страна-агрессор Россия развязала войну. Также актер открыто критикует нынешнего президента США Дональда Трампа, который ведет довольно противоречивую политику.