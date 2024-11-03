Роберт Паттинсон, Гарри Стайлс и другие: кто попал в топ самых сексуальных мужчин мира

Известный глянец объявил имена самых сексуальных мужчин мира, среди которых оказались британский актер Роберт Паттинсон, музыкант Гарри Стайлс и другие.

Соответствующий рейтинг составил журнал People. Издание провело голосование за звание самого сексуального мужчины мира, в котором приняло участие 350 тысяч пользователей. Кто завоевал главный титул – объявят уже 12 ноября. Сейчас же журнал представил победителей в конкретных категориях.

Самым сексуальным мужчиной с татуировками стал американский актер Джереми Аллен Уайт, который играл в сериале "Медведь" и благодаря этому завоевал статуэтки "Эмми" и "Золотого глобуса".

Джереми Аллен Уайт / Фото: Associated Press

Тем временем самым сексуальным сердцеедом стал 27-летний австралийский актер Джейкоб Элорди, который прославился благодаря роли в сериале "Эйфория".

Джейкоб Элорди / Фото: Associated Press

А вот титул самого сексуального музыканта достался английскому певцу Гарри Стайлсу. К слову, артист и раньше побеждал в соответствующей категории.

Гарри Стайлс / Фото: instagram.com/hshq

Английский актер Роберт Паттинсон стал самым сексуальным отцом первенца. В этом году возлюбленная артиста – модель Сьюки Уотерхаус – родила ему малыша. Влюбленные до сих пор скрывают пол и имя ребенка.

Роберт Паттинсон / Фото: Associated Press

Досталось и призовое место возлюбленному американской певице Тейлор Свифт – спортсмену Тревису Келсу. Он вместе со своим братом Джейсоном стал самым сексуальным ведущим подкаста.

Тейлор Свифт и Тревис Келс / Фото: Associated Press

Напомним, недавно издание People назвало имена 15 самых сексуальных мужчин в мировом шоу-бизнесе. Кто попал в рейтинг – узнайте в нашем материале.

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