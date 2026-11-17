Роберт Паттинсон / © Associated Press

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Британский актер Роберт Паттинсон сыграет роль Джеймса Бонда в новом фильме об агенте 007, режиссером которого станет Дени Вильнев.

Поклонники кинофраншизы по-разному реагировали на эту новость. Кто-то убежден, что Роберт Паттинсон с его талантом прекрасно воплотит на экранах Джеймса Бонда, а кто-то довольно скептически отнесся к этому, мол, не тот типаж и возраст.

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Однако неизменным осталось одно — это упоминания о роли Эдварда Каллена, которого Роберт Паттинсон сыграл в«Сумерках». Похоже, актер может кого угодно воплотить на экранах, но амплуа о «вечно 17-летнем вампире» закрепилось за ним надолго.

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Редакция сайта ТСН.ua собрала мемы, которыми пестрит Сеть после объявления Роберта Паттинсона новым Джеймсом Бондом.

Больше всего в фотожабах упоминали роль Эдварда Каллена. Некоторые брали кадры из фильма «Сумерки» и с юмором представляли, какие же диалоги могли быть у героя Роберта Паттинсона с Беллой Свон. К примеру, когда героиня говорит: «Я знаю, кто ты», то вместо «вампир» говорит «Джеймс Бонд».

Теперь Белла точно знает, кто же на самом деле Эдвард

Или еще есть другая вариация. В частности, после «Сумерек» Роберт Паттинсон успел сняться во многих известных картинах, например, в «Бэтмене». Теперь Белла Свон без понятия, кто же такой Эдвард.

Или не знает

Кстати, в «Сумерках» была сцена, где герой Роберта Паттинсона следил за главной героиней. В Сети шутят, что теперь он может «следить за женщинами» в рамках закона.

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Теперь Роберт Паттинсон закон не будет нарушать

Кстати, в соцсетях также отмечают, что целевая аудитория Роберта Паттинсона повзрослела. Поэтому те, кто фанател от «Сумерек», теперь с восторгом будут смотреть Джеймса Бонда. Правда, раз в год обязательно будут пересматривать серию фильмов о «льве, который влюбился в овечку».

Конечно, нового Джеймса Бонда будут смотреть, но и просмотр «Сумерек» раз в год — это уже традиция.

Другие пользователи отметили, что в последнее время Роберт Паттинсон сыграл во многих картинах. Пользователи шутят, что другим актерам стоит быть настороже. Потому что искусственный интеллект не заменит их работу, а вот Роберт Паттинсон — да.

Голливудским актерам следует быть осторожнее

Напомним, 16 ноября наконец-то объявили, кто сыграет нового Джеймса Бонда вместо Даниэля Крейга. Роль агента 007 доверили Роберту Паттинсону.

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