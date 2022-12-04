Роберт Паттинсон впервые за четыре года отношений официально вышел на публику со своей девушкой

Актер со своей возлюбленной Сьюки Уотерхаус посетил модный показ.
Британский актер Роберт Паттинсон впервые за четыре года отношений представил публике свою возлюбленную, британскую модель Сьюки Уотерхаус.
Влюбленные вместе посетили модный показ мужской коллекции одежды Dior в Гизе, Египет. На публике пара не стеснялась демонстрировать свои теплые чувства друг к другу. Влюбленные мило позировали перед объективами фотокамер, улыбались, держались за руки и обнимались.
Отметим это впервые, когда Роберт и Сьюки вместе вышли на публику в статусе пары. Знаменитости встречаются уже четыре года, однако об их отношениях узнали СМИ, а вместе влюбленных "ловили" только папарацци. Тем временем Роберт и Сьюки не торопились делиться подробностями личной жизни.
Кстати, в 2020 году в СМИ распространялась информация, что Паттинсон сделал предложение Уотерхаус. Причиной таких слухов стало кольцо на безымянном пальце Сьюки, которое было похожее на обручальное.
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