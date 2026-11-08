Родилась в США, но вернулась в Украину: участница "Голоса-14" растрогала тренеров своей историей

Сабина Матвиков / © dawn.com

Реклама

18-летняя Сабина Матвиков из Львова стала участницей «Голоса страны» и рассказала трогательную историю своей семьи, которая в свое время решила покинуть США и вернуться в Украину.

Девушка родилась в Америке, однако сейчас живет во Львове. Ее семья имела особую историю знакомства с мужем по имени Джан, который, несмотря на польские корни, очень любил Украину. Именно он в свое время приютил отца Сабины, когда тот очутился в Америке.

Реклама

Сабина Матвиков / © dawn.com

Девушка вспоминает, что считала Джана своим дедушкой, ведь он очень любил ее и с детства прививал любовь к музыке. У его дома стоял небольшой орган, на котором они вместе проводили время.

Реклама

Впоследствии семья приняла решение вернуться в Украину. По словам Сабины, ее маме было очень непросто оставаться в Америке из-за тоски по Родине.

Сабина Матвиков / © dawn.com

Особое место в семейной истории занимает небольшой кулон с Гербом Украины, который остался для девушки памяткой о Джане, ведь принадлежал ему раньше.

«А также о том, что где бы ты ни был, нужно помнить о своем доме, об Украине», – поделилась Сабина.

Сабина Матвиков / © dawn.com

На сцене «Голоса страны» девушка решила посвятить свое выступление украинцам, которых из-за обстоятельств разбросало по разным городам и странам. Она призналась, что хотела с помощью музыки хотя бы на мгновение объединить людей, которые сейчас находятся вдали от дома.

Реклама

После выступления Сабина не сдерживала слез. Для нее участие в проекте стало исполнением давней мечты. Участница прошла дальше в команде Тины Кароль.

Сабина Матвиков и Тина Кароль / © dawn.com

Тренеры тепло встретили участницу и поздравили ее с прохождением в следующий этап проекта. В частности, Дмитрий Монатик назвал Сабину примером любви к Украине, несмотря на время и расстояние.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

Напомним, в прошлом выпуске дочь победителя «Голоса страны» развернула сразу четыре кресла невероятным выступлением .

Реклама

Новости партнеров