Родной брат Кристины Соловий вступил в ряды ВСУ: "Сделал свой выбор"

Артистка показалась с близким человеком и прокомментировала его мобилизацию.
Украинская певица Кристина Соловий рассказала, что ее родной брат Евгений вступил в ряды ВСУ и пошел защищать Украину от российских оккупантов.
Об этом знаменитость сообщила в своем Instagram. Артистка опубликовала редкие фото с Евгением и поделилась, что дальше концерты она будет играть без него. Родной брат певицы мобилизовался и отправился защищать страну от оккупантов. По словам Соловий, она очень гордится поступком Евгения.
"Каждый концерт для меня — особенный. Но первый, который я буду играть без участия моего брата Евгения. Он сделал свой выбор — защищать Украину и уже присоединился к Силам обороны. Щемя, но с гордостью поддерживаю его и горжусь", — прокомментировала артистка.
Кристина Соловий также отметила, что сейчас будет плодотворно работать в тылу. Как говорит исполнительница, она должна делать все возможное, чтобы помогать защитникам и поддерживать их.
"Моя обязанность здесь, в тылу, — делать все для поддержки защитников и защитниц. Ведь вместе мы переплетены и объединены. Мы — и есть Украина", — добавила артистка.
Напомним, недавно певец Игорь Воевуцкий рассказал, что вступил в ряды ВСУ. Бывший солист группы "Авиатор" также признался, кем именно будет служить.
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