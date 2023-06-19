Роднянский показался с дочерью от российской актрисы: "Не можем видеться, не получается общение"

Сын украинского продюсера Александра Роднянского Алекс показал редкий кадр с 8-летней дочерью экс-жены, российской актрисы Янины Студилиной.

Как рассказал Роднянский-младший, раньше он мог видеться с Анной каждый день и общаться с ней, однако после развода ему почти не удается встретиться с девочкой.

"Раньше я мог видеть Аню почти каждый день. Мы всегда с Аней разговаривали исключительно на немецком. На самом деле я даже никогда не сказал ей ни одного слова на любом другом языке, ведь Аня росла двуязычной. Я хотел, чтобы у Ани был полный и родной доступ к важным европейским культурам, и я никогда не мог представить, что наша реальность трансформируется", — поделился Роднянский-младший.

Алекс Роднянский с дочерью / Фото: instagram.com/arodnyansky

По словам Алекса, сейчас он может больше полугода не видеть дочь. Более того, им даже не удается поговорить по телефону по ряду причин, которые Роднянский-младший не стал называть.

"Мы с Аней можем не видеться больше полугода, иногда даже дольше. К сожалению, по некоторым удручающим причинам, на которые ни Аня, ни я не можем повлиять, у нас даже почти никогда не получается общение по телефону. Коммуникацию практически невозможно наладить. Надеюсь, что настанет день, когда мы снова будем вместе. Обидно, что столько времени и столько возможностей будет упущено", — поделился Алекс.

Напомним, Роднянский-младший в 2022 году расстался с супругой-россиянкой Яниной Студилиной из-за войны в Украине, которую развязала Россия. Алекс решил вернуться в родную страну и помогать, а актриса осталась с дочерью в РФ.

Александр Роднянский и Янина Студилина / Фото: kino-teatr.ru

В апреле этого года стало известно, что сын продюсера Роднянского встречается с певицей Мишей Романовой. Их роман начался летом 2022 года. Как рассказывала исполнительница, она написала Роднянскому-младшему в фотоблоге.

Миша Романова и Алекс Роднянский

Читайте также: