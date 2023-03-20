Родные больного деменцией Брюса Уиллиса поделились трогательными кадрами с актером в день его рождения

Голливудский актер Брюс Уиллис отпраздновал свой день рождения 19 марта в кругу друзей и родных.

Жена звезды Эмма Хеминг вместе с его дочерьми, а также экс-женой Деми Мур устроили для больного деменцией актера семейный праздник. Трогательным видео поделилась на своей странице в Instagram бывшая Брюса.

"С днем рождения, БУ! Мы так рады, что смогли отпраздновать твой день рождения сегодня. Любим тебя и любим нашу семью. Спасибо всем за любовь и теплые пожелания – мы все их чувствуем", – подписала кадры Деми Мур.

Родные спели для актера песенку "С днем рождения" и подготовили праздничный пирог со свечами. На видео Брюс пытался быть активным и весело поддерживал свою семью, подпевая им. В конце Уиллис эффектно задул свечи и прокричал "Ура!".

Однако внимательные фаны заметили, что с каждым разом Брюс выглядит более уставшим. К тому же в кадре звезда появился без переднего зуба, что тоже взволновало поклонников.

Счастливые мгновения рядом с любимым на архивных кадрах тоже показала его жена Эмма. В своем аккаунте она разместила романтическое видео с мужем. Эмма трогательно обратилась к Брюсу и призналась, что всегда будет любить его.

"Он – чистая любовь. Его так любят. И я буду любить его всегда. С днем рождения, мой сладенький! Мое пожелание Брюсу на день рождения: продолжайте держать его в своих молитвах и высоких вибрациях, потому что его чувствительная душа Рыб почувствует это! Благодарю вас за то, что вы тоже любите и заботитесь о нем", — написала Эмма.

Напомним, что недавно стало известно, что у Брюса Уиллиса диагностировали одну из самых тяжелых форм деменции – лобно-скорневую. Сейчас болезнь активно прогрессирует и, к сожалению, пока нет лекарства, способного преодолеть ее.

Читайте также: