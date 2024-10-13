Родные Джастина Бибера на фоне разоблачения дела P. Diddy обеспокоены его состоянием: "Не знали, выживет ли"

Близкое окружение певца Джастина Бибера обеспокоено его ментальным здоровьем.

Дело в том, что звезда еще со своего детства погрузился в безумную узнаваемость. Правда, если тогда его жизнь казалась фанам сказкой, то сейчас в публичном пространстве возникает немало жутких подробностей его реальных будней. В частности, недавно Джастина назвали одной из вероятных жертв рук скандального рэпера P. Diddy. Более того, сам Бибер в своей песне якобы намекал на это. Также на это указывают многочисленные архивные видео, на которых заметно беспокойство в глазах певца-подростка, который проводил время с магнатом в одной компании и появлялся вместе с ним на разных иностранных шоу.

Так, с годами все тайное стало явным и в результате многих гражданских исков P. Diddy был заключен и ему уже назначен суд. Однако близкое окружение Бибера не перестает волноваться за исполнителя. Как утверждает инсайдер в издании Page Six, родные имеют стойкое убеждение, что скандальный рэпер чинил с юношей ужасные вещи. По их мнению, это и стало причиной того, что уже во взрослом возрасте артист все чаще проявляет недоверие к окружающим и становится все более замкнутым. Мол, после ареста музыкального магната запугивание вступило в еще большую силу.

"Верю ли я, что он был вовлечен в какое-то грязное дело? Да. Он был подростком. Он был самой большой поп-звездой в мире. Все за него переживали, и мы не знали, выживет ли он. Люди пользовались всем, что он делал. Члены семьи переживают за Джастина. Непонятно, воспользовался ли P. Diddy Джастином в то время, если бы его семья была рядом, а его менеджер Скутер Браун действительно заботился о нем", — сказал один инсайдер, который годами работал с командой Бибера.

Джастин Бибер / Фото: instagram.com/justinbieber

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua рассказывала обо всем, что известно о скандалах с P. Diddy и почему на самом деле его посадили в тюрьму.

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