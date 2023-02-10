Родные и друзья Бритни Спирс обеспокоены психологическим состоянием певицы: "Боимся, что она может умереть"

Психологическое состояние американской певицы Бритни Спирс снова стало темой для широкой огласки.

Родственники и друзья знаменитости очень обеспокоены за ее жизнь, ведь в последнее время она перестала контролировать себя и употреблять лекарства, которые ей назначил специалист.

Как рассказали инсайдеры таблоида TMZ, сейчас Бритни постоянно принимает психотропные препараты, еще больше стимулирующие ее нервную систему. Близкие звезды говорят, что день и ночь у Спирс поменялись местами, ведь днем она спит, а ночью ищет себе занятия по дому.

Фото: instagram.com/britneyspears

Более того, состояние певицы так сильно пугает ее близких, что они волнуются, чтобы это не привело к фантальным последствиям.

"Боимся, что она может умереть", — поделился инсайдер.

Муж звезды Сэм Асгари и ее менеджер планировали перевезти певицу в новый дом в Лос-Анджелесе, чтобы врачи ее осмотрели и могли контролировать ее нестабильное состояние. Однако Бритни, когда узнала об этой идее, была очень зла.

Бритни Спирс с мужем / Фото: instagram.com/britneyspears

Впрочем, сама Бритни обратилась к своим поклонникам в Instagram и написала, что устала от слухов о себе. Звезда заявила, что покидает соцсети, чтобы никто не беспокоил ее.

"Меня тошнит от того, что людям разрешено сочинять истории о том, что я чуть не умерла... Я имею в виду, что в какой-то момент достаточно! Вероятно, мне придется прекратить публиковать посты в Instagram, хотя мне нравится это делать, очевидно, что есть много людей, которые не желают мне добра! Честно говоря, я совсем не удивлена... Я опять делаю все, что в моих силах! Опять же, опекунство закончилось год назад... Нет, друзья, сейчас не 2007 год... сейчас 2023 год, и я впервые готовлю домашнюю лазанью дома! Наконец-то заработал камин в моей гостиной! Как говорит мой муж: "Не верьте всему, что читаете!". Со всей моей любовью к вам", — написала Бритни.

Напомним, недавно фанаты Бритни Спирс вызвали в ее дом полицию, ведь были напуганы ее неожиданным исчезновением из соцсетей.

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