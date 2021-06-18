Родственница Григория Чапкиса вспомнила напутственные слова хореографа незадолго до смерти

Также рассказал, каким был звезда, его коллега.

Народного артиста Украины Григория Чапкиса сегодня похоронили на Байковом кладбище столицы.

Церемония прощания состоялась в Национальной филармонии. На похороны из США прилетел сын, а из Италии — дочь. Также были внуки, жена Чапкиса, родные, коллеги и студенты, говорится в сюжете ТСН.19:30.

В частности, вспомнила легендарного хореографа его родственница Ирина Глоба.

"Самое яркое воспоминание – это март месяц этого года, когда он был в больнице. Он продолжал заражать харизмой. Вот он лежал и говорил, что главное в жизни – это движение, еда и вода. Такие вот были напутственные слова", — поделилась Ирина.

Со своей стороны, коллега звезды отметил, что Чапкис был королем своего легендарного трюка - ползунца.

"Он энергичный был! В танце был энергичный! Особенно, когда танцевал в ансамбле Вирского. Делал ползунец внизу. Такой трюк есть. Лучше него никто не делал! Он был король", — поделился мужчина.

Новости Украины: кто пришел на церемонию прощания с Григорием Чапкисом

Напомним, ранее Илона Гвоздева со слезами рассказала пророческие слова Григория Чапкиса, когда была еще маленькой. Также хореограф прокомментировала, почему так мало звезд пришли проститься с легендой.

Кроме того, попрощались с Чапкисом хореограф Влад Яма, певец Павел Зибров и президент Украины Владимир Зеленский.

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