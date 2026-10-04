Родственник Кашпировского раскрыл его смертельный диагноз и каковы были последние дни шарлатана

Анатолий Кашпировский / © Facebook

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Российский скандальный психотерапевт Анатолий Кашпировский, умерший 3 октября в возрасте 87 лет, в последние месяцы жизни тяжело болел.

По словам его племянника Юрия Мамаева, причиной смерти стало онкологическое заболевание, которое на момент смерти находилось на четвертой стадии.

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Как рассказал родственник «гипнотизера», Кашпировскому диагностировали рак желудка с многочисленными метастазами. По его словам, опухолевый процесс распространился, в частности на легкие и мозг, а в последние дни жизни у мужчины развилась полиорганная недостаточность.

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«У него был рак четвертой степени, рак желудка с метастазами во все органы, включая легкие и мозг», — сказал Мамаев для росСМИ.

Анатолий Кашпировский / © Facebook

Он также опроверг информацию об острой сердечной недостаточности как причине смерти. По словам племянника, сердечная недостаточность не являлась основным диагнозом, а смерть наступила на фоне тяжелого течения онкологической болезни и отказа пораженных органов.

«У него была полиорганная недостаточность, то есть то состояние, которое является непосредственной причиной смерти больного при онкологическом заболевании. У него отказали органы из-за того, что эти органы были поражены онкологическим процессом, поражены метастазами», — объяснил Мамаев.

По словам племянника, об онкологическом заболевании в семье знали около полутора лет. Последние месяцы состояние шарлатана постепенно ухудшалось, а общение с ним ограничили даже для части близких.

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Анатолий Кашпировский / © Facebook

Ранее российские медиа распространяли другую информацию о состоянии Кашпировского. В частности, его представитель сообщал, что незадолго до смерти у него резко упало давление, после чего остановилось сердце. Директор Сергей Рудых рассказывал, что тогда тяжелобольного Кашпировского доставили в больницу.

К слову, Анатолий Кашпировский родился в Хмельницкой области, а умер в Москве 3 октября. Около 25 лет работал психотерапевтом в психбольнице, прежде чем стал известным на весь Советский Союз благодаря телевизионным программам и «сеансам здоровья». В 1990-х он покинул Россию и некоторое время жил и работал за границей.

В последние годы Кашпировский снова активно выступал в России и гастролировал с собственными программами. Несмотря на его большую популярность благодаря «гипнозу», методы «лечения» и «исцеления» одиозной звезды регулярно называли псевдонаучными.

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