Рок-группа Panic! At The Disco прекращает свою карьеру после 19 лет существования

Известная американская рок-группа Panic! At The Disco официально прекратил свое существование.

Коллектив из Лас-Вегаса просуществовал более 19 лет, но в 2023 году решил уйти со сцены. О прекращении карьеры сообщил фронтмен группы Брендон Ури на официальной странице в Instagram.

Главной причиной стало то, что совсем скоро музыкант и его супруга Сара станут родителями. Потому неизменный участник группы решил посвятить себя отцовству.

"Я, выросший в Вегасе, и представить не мог, куда заведет меня эта жизнь. Так много мест во всем мире, и все друзья, которых мы приобрели на этом пути. Но иногда путешествие должно закончиться, чтобы началось новое. Мы пытались держать это в тайне, хотя некоторые из вас, возможно, слышали... Мы с Сарой очень скоро ждем ребенка!Перспектива стать отцом и наблюдать за тем, как моя жена становится матерью, одновременно унизительная и волнующая. это новое приключение. Тем не менее, я собираюсь завершить эту главу моей жизни и направить все свои силы и энергию на семью, и с этим Panic! At The Disco больше не будет", — написал Ури.

Panic! At The Disco

Брендон поблагодарил своих друзей и фанов за поддержку и любовь к их музыке за эти 19 лет.

"Благодарю всех вас за вашу огромную поддержку на протяжении многих лет. Я сидел здесь, пытаясь придумать идеальный способ сказать это, и я действительно не могу выразить словами, как много это означало для нас. Независимо от того, были ли вы здесь с самого начала или только что нашли нас, для нас было удовольствием не только делить сцену с таким количеством талантливых людей, но и делить наше время с вами.Я с нетерпением жду встречи со всеми в Европе и Великобритании для последнего совместного выступления.Я вас люблю.Я вас ценю. Спасибо за то что вы есть", — написал фронтмен Panic! At The Disco.

Panic! At The Disco / Фото: Associated Press

Свой дебютный альбом A Fever You Can't Sweat Out группа Panic! At The Disco выпустил в 2005 году год спустя после начала творческой деятельности. Брендон Ури стал единственным постоянным участником коллектива. За годы состав группы менялся.

Читайте также: