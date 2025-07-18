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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Рок-группа The Rasmus прибыла в Киев: финских музыкантов заметили на вокзале

Уже вскоре артисты порадуют украинцев своим выступлением в столице.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Расмус

Расмус

Финская рок-группа The Rasmus официально прибыла в Украину для особой цели.

Так, музыкантов заметили во время их прибытия на вокзал в Киеве. Члены рок-группы по очереди спускались с поезда, где на перроне их ждали украинские журналисты. Радостную новость сообщила дочь мэра Днепра Екатерина Филатова.

Девушка в фотоблоге призналась, что ехала с легендарными The Rasmus в одном вагоне почти по соседству и в шутку написала: "А я то думаю, почему вагон такой новый, чистый и все очень вежливо происходит, а это в соседнем купе The Rasmus ехали".

The Rasmus прибыли в Киев

The Rasmus прибыли в Киев

Напомним, 19 июля финская группа The Rasmus станет главным международным хедлайнером Atlas Festival. Однако визит музыкантов имеет не только концертную цель. The Rasmus присоединились к благотворительной инициативе фонда "Good Donations", который уже второй год подряд в партнерстве с фестивалем собирает средства на нужды украинских детских больниц. На этот раз сбор направлен на закупку жизненно необходимого оборудования для Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". В рамках визита группа также проведет автограф-сессию, пообщается с прессой и лично посетит "Охматдет".

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Дата публикации
Количество просмотров
787
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