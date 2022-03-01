Рок-группы Green Day и Franz Ferdinand отменили концерты в Москве из-за агрессии России

Ранее это сделал Луи Томлинсон.

Мировые артисты поддерживают Украину не только словами, но и действиями.

В общем, музыканты начали отказываться от запланированных концертов в России. Рок-группа Green Day вынуждена отменить свое выступление, которое должно было состояться 29 мая.

"С тяжелым сердцем в свете нынешних событий мы принимаем решение отменить наше будущее выступление в Москве. Мы понимаем, что сейчас речь идет не о стадионных рок-концертах, а о чем-то гораздо большем. Но мы также уверены, что рок-н-ролл вечен, и мы знаем, что в будущем у нас будет время и место для возвращения. Берегите себя", — сообщил коллектив, пишет Variety.

Green Day

Также отменить концерт в Москве, который должен был состояться 1 июля, решила и другая рок-группа Franz Ferdinand. Коллектив принял такое решение, из-за враждебного вторжения России в Украину.

"Мы отменяем наши российские шоу, которые запланированы на это лето. Единственная причина этого – вторжение в Украину российского государства. Мы общались со многими нашими друзьями в России через социальные сети и встретили оппозицию этому насилию и солидарность с нашими украинскими друзьями. Мы знаем, что вы видите, столь безумное руководство вашей страны. Мы знаем, что вы не хотите войны. Мы не хотим войны", — говорится в сообщении коллектива.

К слову, ранее свое выступление в Москве отменил Луи Томлинсон, экс-участник One Direction. Но он тоже не приедет с концертом и в Киев.

Читайте также:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;

вертолетов – 29 ед;

танков – 198;

ББМ – 846;

артиллерийских систем – 77;

средства ПВО – 7;

РСЗО – 24;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;

катера – 2 единицы;

автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: