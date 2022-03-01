Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Рок-группы Green Day и Franz Ferdinand отменили концерты в Москве из-за агрессии России

Рок-группы Green Day и Franz Ferdinand отменили концерты в Москве из-за агрессии России

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Рок-группы Green Day и Franz Ferdinand отменили концерты в Москве из-за агрессии России

Green Day

Ранее это сделал Луи Томлинсон.

Мировые артисты поддерживают Украину не только словами, но и действиями.

В общем, музыканты начали отказываться от запланированных концертов в России. Рок-группа Green Day вынуждена отменить свое выступление, которое должно было состояться 29 мая.

"С тяжелым сердцем в свете нынешних событий мы принимаем решение отменить наше будущее выступление в Москве. Мы понимаем, что сейчас речь идет не о стадионных рок-концертах, а о чем-то гораздо большем. Но мы также уверены, что рок-н-ролл вечен, и мы знаем, что в будущем у нас будет время и место для возвращения. Берегите себя", — сообщил коллектив, пишет Variety.

Green Day / ©
Green Day

Также отменить концерт в Москве, который должен был состояться 1 июля, решила и другая рок-группа Franz Ferdinand. Коллектив принял такое решение, из-за враждебного вторжения России в Украину.

"Мы отменяем наши российские шоу, которые запланированы на это лето. Единственная причина этого – вторжение в Украину российского государства. Мы общались со многими нашими друзьями в России через социальные сети и встретили оппозицию этому насилию и солидарность с нашими украинскими друзьями. Мы знаем, что вы видите, столь безумное руководство вашей страны. Мы знаем, что вы не хотите войны. Мы не хотим войны", — говорится в сообщении коллектива.

К слову, ранее свое выступление в Москве отменил Луи Томлинсон, экс-участник One Direction. Но он тоже не приедет с концертом и в Киев.

Читайте также:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация