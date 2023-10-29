Роковое совпадение: за несколько дней до смерти Мэтью Перри поделился фото с места, где умер

Смерть известного американского актера и режиссера, звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри, стала настоящим шоком для его друзей и поклонников.

Актер скончался 28 октября в возрасте 54 лет. Его тело обнаружили в собственном особняке в Лос-Анджелесе в джакузи. Поклонники артиста нашли в его гибели пугающее совпадение. Буквально за несколько дней до смерти Перри на своей странице в Instagram опубликовал фотографию, которая была сделана в том самом джакузи, в котором вскоре его найдут мертвым.

На снимке Перри релаксирует на фоне вечернего неба, смотрит вдаль и слушает музыку в наушниках: "О, теплая вода, бурлящая вокруг, заставляет вас чувствовать себя хорошо? Я Мэттман", – подписал фото Перри.

Мэттью Перри нашли мертвым в этом джакузи / Фото: instagram.com/mattyperry4

Это последняя фотография, которую перед смертью в своем фотоблоге разместил Мэттью Перри.

Напомним, что звезда сериала "Друзья" Мэтью Перри скончался 28 октября. Иностранные СМИ поделились новыми подробностями о смерти актера. Перед гибелью он несколько часов играл в пикбол, а затем вернулся домой, чтобы принять ванну. Что с артистом что-то неладное почувствовал его помощник, пытавшийся до него дозвониться. После того, как Перри перестал выходить на связь, его ассистент заволновался и вызвал полицию в его дом.

Отметим, что рядом с телом Мэттью Перри никаких следов наркотических веществ обнаружено не было. Ранее актер на протяжении многих лет имел алкогольную и наркотическую зависимость, о чем рассказывал в своих мемуарах. В 2013 году он даже открывал двери своего дома в Малибу для алкоголиков и наркоманов, которые хотели избавиться от зависимости и где могли пройти программу с двенадцати шагов очистки и помедитировать.

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