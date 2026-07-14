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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
758
Время на прочтение
1 мин

Роксолана из сериала "Великолепный век" возмутила поклонников очередным заявлением о России

Мерьем Узерли дала интервью россиянам и призналась в любви к стране-агрессору.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Мерьем Узерли

Мерьем Узерли / © скриншот с видео

Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая приобрела мировую известность благодаря роли Роксоланы в сериале «Великолепный век», впервые открыто высказалась о России и своими словами вызвала бурную реакцию в Сети.

Артистка, которая годами избегала каких-либо публичных комментариев о полномасштабной войне РФ против Украины, неожиданно дала интервью российскому блогеру. Во время беседы она старалась говорить на русском языке и рассказала, что когда-то его изучала. Однако наибольшее внимание привлекли не языковые упражнения, а её личное признание. Именно эта фраза стала предметом оживлённого обсуждения среди пользователей соцсетей.

«Я люблю русский язык, Москву и Россию. Я могу читать по-русски, но, к сожалению, ничего не понимаю», — заявила знаменитость.

Мерьем Узерли / © instagram.com/meryemuzerlimeryem

Мерьем Узерли / © instagram.com/meryemuzerlimeryem

Впрочем, такая позиция не стала полной неожиданностью для тех, кто давно следит за деятельностью актрисы. В течение последних лет Узерли фактически не реагировала на войну, а обращения подписчиков с просьбой высказаться по поводу российской агрессии исчезали с её страниц. Более того, она также не избегала сотрудничества с российским медиапространством.

В первые недели после начала полномасштабного вторжения актриса появилась на обложке российского глянцевого издания, а впоследствии устроила дочери день рождения в стиле мультфильма «Маша и Медведь».

Напомним, недавно LELÉKA жестко раскритиковала финалиста «Евровидения», который отличился исполнением хита путинисток из группы «Тату».

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Дата публикации
Количество просмотров
758
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