Роман Алхим с женатым Валеулиным: жена бизнесмена ответила, развелась ли с ними из-за измены

Анна Алхим и Константин и Дарья Валеулины

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Весной едва ли не вся страна обсуждала громкое заявление скандальной блогерши Анны Алхим о двухлетнем романе с бизнесменом Константином Валеулиным.

Все бы ничего, но мужчина женат. Поэтому, Анна Алхим была его любовницей. Жена бизнесмена Дарья говорит, что измена мужа ее очень шокировала. Она признается, что сначала вообще ничего не чувствовала, но впоследствии у Валеулиной проснулась ярость. На YouTube-канале "Kate on Heels" Дарья говорит, что благодаря этому сумела защитить себя и продолжить жизнь дальше. Более того, жена бизнесмена добавила, что со временем даже сможет быть благодарной, что в ее жизни случился такой опыт, который многому научил.

"Сначала у меня было ощущение, что я не чувствую ничего. Просто шок, ужас. Но потом просыпается такая ярость. Но не та ярость, которая разрушает все вокруг, а просто здоровая ярость, которая должна быть у каждого человека, которая не даст обидеть себя, даже если почти нет поддержки. Ярость, которая заставляет тебя подняться, собраться и дать отпор ситуации, и понять, что жизнь продолжается. Возможно, я приближаюсь к этому состоянию, когда хочется поблагодарить за такой опыт", - говорит Дарья.

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Анна Алхим и Константин и Дарья Валеулины

Сейчас Валеулины находятся и дальше в браке. Дарья говорит, что муж не дает развод. Более того, ей даже кажется, что Константин пытается спасти брак. Сама же жена бизнесмена пока не решила, как ей лучше поступить. На время она уехала в США, чтобы перезагрузиться и разобраться со своими мыслями. Но Дарья не исключает того, что они с мужем попытаются дать браку второй шанс.

"Костя не дает развод. Он вообще каждый день спрашивает, как у меня дела, как мое настроение. Возможно, это он как-то пытается таким образом спасти наш брак. Я не знаю, что из этого получится. Я просто решила сделать паузу, поехать в США на месяц, сделать перерыв и понять, чем я хочу заниматься, хочу ли я быть вместе или нет. Возможно, попробую дать шанс", - добавила Дарья.

Дарья Валеулина

Роман Анны Алхим с женатым Константином Валеулиным - что известно

В конце марта скандальная блогерша шокировала признанием, что в течение двух лет была любовницей Константина Валеулина. Анна Алхим надеялась, что муж покинет семью. Впрочем, этого так и не произошло, поэтому блогерша порвала с бизнесменом. Об измене мужа, конечно же, узнала жена Валеулина. Она возмутилась публичным признанием Алхим, назвала этот поступок "подлым" и обвинила ее в "хайпе".

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