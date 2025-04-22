Роман Алхим с женатым Валеулиным: жена бизнесмена рассказала, как узнала об измене мужа

Анна Алхим, Константин Валеулин и его жена

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Жена украинского бизнесмена Константина Валеулина рассказала, как узнала об измене мужа с блогершей Анной Алхим.

Дарья Валеулина в своем Telegram-канале поделилась, что о романе мужа на стороне ей стало известно последней. Случилось это после "детского праздника", куда пригласили и жену, и любовницу бизнесмена. Дарья намекнула, что в ее окружении были приятельницы Алхим, которые специально и подстроили их знакомство.

"Все, наверное, знают, что об измене обычно пострадавшая сторона узнает последней. И я это подтверждаю. Это теперь, тех, кто общался по обе стороны, я заксенселила, а тогда была слишком доверчивой. А узнала я случайно, ровно после того, как в Сети появились мои фото на "детском празднике", который подстроили для нашего знакомства", - рассказала Дарья.

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Анна Алхим, Константин Валеулин и его жена Дарья

Когда в Сети появились их совместные фото с Алхим с "детского праздника", ей начали писать об изменах мужа. Дарья говорит, что в тот момент "у нее все упало" и "она просто перестала дышать". Валеулина признается, что до сих пор себя спрашивает, как такое могло вообще произойти.

"В тот момент все и началось... Мне в личные посыпались сообщения с текстами: "Ваш муж вам изменяет!", "Как вы можете выкладывать такие фото?". Я себя спрашиваю это каждый день и до сих пор не понимаю, как такое могло произойти? В тот момент - я просто перестала дышать. Все внутри упало", - призналась Дарья.

Жена Константина Валеулина прокомментировала его измены с Алхим

Отметим, о каком именно "детском празднике" говорит Валеулина – точно неизвестно. Однако в Сети есть общие фото супруги бизнесмена с Анной Алхим, датированные августом 2024 года. Более того, известно, что они еще и были кумами.

Анна Алхим была знакома с женой Константина Валеулина

Напомним, в конце марта Анна Алхим ошарашила признанием, что в течение двух лет находилась в отношениях с женатым Константином Валеулиным. Впрочем, блогерша порвала с мужчиной, ведь тот не хотел разводится. Сеть разделилась на два лагеря: одни поддержали жену бизнесмена, а другие – Анну. Не обошлось и без мемов о романе Алхим с женатым мужчиной.