Роман Мищеряков назвал возлюбленную "женой" и заговорил об их свадьбе

Известный украинский ведущий и юморист Роман Мищеряков назвал возлюбленную Юлию "женой" и рассекретил, женился ли на ней.

Пара еще в 2023 году обручилась. Сейчас же шоумен уже называет невесту "женой". На проекте "Наодинці з Гламуром" ведущий признается, что они пока не женаты. Однако ему удобно называть возлюбленную именно "женой". Тем не менее, влюбленные планируют свадьбу. Если раньше они хотели заключить брак после победы, то сейчас же предполагают, что это произойдет в следующем году.

"Я сделал предложение. Свадьбы еще не было. Называю женой, потому что удобно. Свадьба впереди. Обещаю сказать, когда именно. Хотели сначала после победы, но, возможно, в следующем году. Хотелось бы, чтобы и победа, и свадьба", - говорит ведущий Анне Севастьяновой.

Какой будет свадьба - влюбленные еще не определились. Роман Мищеряков говорит, что это будет или скромный праздник в кругу самых близких и родных, или же что-то помпезное.

"Многим ведущим я провел свадьбу, поэтому, друзья, готовьтесь все - приглашаю кого-то. Возможно, это будет несколько друзей, чтобы никого не напрягать. Возможно, без ведущего будет. Только семья и близкий круг, где мы классно посидим и отпразднуем", - делится шоумен.

