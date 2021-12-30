Роман Сасанчин о тяжелых родах жены: "Она не смогла естественно родить"

Жене артиста пришлось делать кесарево сечение.

Украинский певец, победитель "Голосу діти" и "Голос країни" Роман Сасанчин поделился подробностями рождения первенца.

В инфотейнтмент-шоу "Твій день" новоиспеченный отец рассказал, как прошли роды. По словам Сасанчина, его жене Иванне пришлось делать кесарево сечение:

"Беременность проходила очень тяжело. Роды были нелегкими. Уже сегодня в два часа ночи Иванка звонит по телефону и говорит: "У меня схватки начались". С того времени я с ней сидел. Она не смогла естественно родить, ее кесерили. Буквально полчаса назад мне принесли маленькое чудо! Я не могу передать эти эмоции", — сказал Сасанчин.

Роман Сасанчин с дочерью / instagram.com/sasanchyn_official

Относительно того, как он принял решение, что будет на родах, исполнитель сказал:

"Еще до родов я сразу предупредил жену, что я буду с ней на родах, потому что это такое таинство, которое, возможно, будет только один раз в нашей жизни и я очень хочу поддерживать ее", — прокомментировал Роман.

Победитель шоу "Голос Страны" Роман Сасанчин наконец-то стал отцом

Также молодой отец рассекретил и имя новорожденной дочери: "Назвали Елизавета. Элизабет будет в паспорте".

Роман Сасанчин с беременной женой / instagram.com/sasanchyn_official

Роман прокомментировал, думал ли когда-нибудь, что станет отцом в 19 лет:

"Я никогда не мог подумать… Я очень переживал. Это, прежде всего, ответственность. Многое для ребенка сделать. Когда я сидел в палате и услышал крик на весь коридор, я сразу понял, что это мое", — сказал Роман.

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