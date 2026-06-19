Роман Сасанчин официально развелся с женой, с которой разошелся почти год назад

Роман Сасанчин и его бывшая жена

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Украинский певец и победитель «Голосу країни» Роман Сасанчин официально развелся с женой Иванной.

Об этом объявила бывшая избранница музыканта в Instagram-stories. Пара еще в прошлом году в начале сентября сообщила, что больше не вместе. Иванна вместе с дочерью от Романа выехала в Польшу, где уже даже успела наладить личную жизнь. Тем временем сам исполнитель остался в Украине и продолжил развивать свою карьеру.

При этом, бывшие супруги начали процесс расторжения брака официально. И вот это произошло. Теперь Роман Сасанчин и Иванна и по документам больше не муж и жена.

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«Пришла выдержка из суда о том, что брак официально расторгнут», — сообщила бывшая супруга исполнителя.

Бывшая жена Романа Сасанчина сообщила об их официальном разводе / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Отметим, Роман Сасанчин женился на Иванне в 2021 году. В конце декабря того же года у пары родилась общая дочь, которую они назвали Элизабет. Уже в сентябре 2025-го Иванна объявила, что расстается с певцом.

Напомним, недавно участница «Холостяка-14» Диана Зотова призналась, что развелась с мужем-футболистом. Именно ради него в свое время модель покинула романтическое реалити.

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