Роман Сасанчин ответил, планируют ли они с женой во второй раз стать родителями

Роман Сасанчин ответил, планируют ли они с женой во второй раз стать родителями

Артист в декабре впервые стал папой.

Украинский певец, победитель шоу "Голос. Діти" и "Голос країни" Роман Сасанчин находится на самоизоляции.

Пока у певца есть свободное время, он решил пообщаться со своими поклонниками в Instagram. В частности, у исполнителя поинтересовались, планируют ли они с женой, Иванной, во второй раз стать родителями.

Роман откровенно ответил, что им с любимой тяжело воспитывать маленькую дочь. Впрочем, он считает, что они решаться родить еще одного ребенка.

Роман Сасанчин пообщался с фанатами / instagram.com/sasanchyn_official

"Сейчас очень трудно сказать, потому что с первым ребенком не легко. Но, думаю, придет время, когда захотим еще одного бойца", — ответил Роман.

Напомним, Роман Сасанчин впервые стал отцом 30 декабря 2021 года. Возлюбленная родила ему девочку. Супруги дали ей редкое имя – Элизабет.

Читайте также: