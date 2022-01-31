Роман Сасанчин ответил, планируют ли они с женой во второй раз стать родителями

Артист в декабре впервые стал папой.
Украинский певец, победитель шоу "Голос. Діти" и "Голос країни" Роман Сасанчин находится на самоизоляции.
Пока у певца есть свободное время, он решил пообщаться со своими поклонниками в Instagram. В частности, у исполнителя поинтересовались, планируют ли они с женой, Иванной, во второй раз стать родителями.
Роман откровенно ответил, что им с любимой тяжело воспитывать маленькую дочь. Впрочем, он считает, что они решаться родить еще одного ребенка.
"Сейчас очень трудно сказать, потому что с первым ребенком не легко. Но, думаю, придет время, когда захотим еще одного бойца", — ответил Роман.
Напомним, Роман Сасанчин впервые стал отцом 30 декабря 2021 года. Возлюбленная родила ему девочку. Супруги дали ей редкое имя – Элизабет.
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