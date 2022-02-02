Роман Сасанчин показал кадры с одномесячной дочерью из больницы

Жена артиста с ребенком заболела коронавирусом.

Украинский певец, победитель "Голосу.Діти" и "Голос країни" Роман Сасанчин поделился с поклонниками трогательными кадрами.

В сторис своей страницы в Instagram 19-летний исполнитель запостил трогательные кадры со своей крошечной дочерью Элизабет, которой на днях исполнился месяц. На снимках видно, как маленькая Элиза подросла.

Роман Сасанчин с женой и дочерью / instagram.com/sasanchyn_official

Эти короткие видео Сасанчину прислала жена Иванна из больницы, где сейчас находится вместе с малышкой.

Дочь Романа Сасанчина / instagram.com/sasanchyn_official

Как мы писали ранее, Роман с женой и дочерью заболели коронавирусом. У младенца повысилась температура, поэтому ребенка забрали в больницу.

Дочь Романа Сасанчина / instagram.com/sasanchyn_official

"Как я уже скучаю по своим девочкам. В голове только крутятся мысли о том, как крошечная доченька мучается от болезни… Но Бог милосерден и я уверен, что он не оставит нашу кроху в беде. Прошу всех, кому не безразлично, помолитесь за нашу семью", — обратился артист к поклонникам.

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