Роман Сасанчин показал кадры с одномесячной дочерью из больницы

Жена артиста с ребенком заболела коронавирусом.
Украинский певец, победитель "Голосу.Діти" и "Голос країни" Роман Сасанчин поделился с поклонниками трогательными кадрами.
В сторис своей страницы в Instagram 19-летний исполнитель запостил трогательные кадры со своей крошечной дочерью Элизабет, которой на днях исполнился месяц. На снимках видно, как маленькая Элиза подросла.
Эти короткие видео Сасанчину прислала жена Иванна из больницы, где сейчас находится вместе с малышкой.
Как мы писали ранее, Роман с женой и дочерью заболели коронавирусом. У младенца повысилась температура, поэтому ребенка забрали в больницу.
"Как я уже скучаю по своим девочкам. В голове только крутятся мысли о том, как крошечная доченька мучается от болезни… Но Бог милосерден и я уверен, что он не оставит нашу кроху в беде. Прошу всех, кому не безразлично, помолитесь за нашу семью", — обратился артист к поклонникам.
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