Роман Сасанчин показал, какими дорогими подарками радует свою любимую

Артист подарил жене ювелирное украшение.

Украинский певец, победитель "Голосу діти" и "Голосу країни" Роман Сасанчин не может нарадоваться, что стал отцом.

Поэтому свою любимую жену Иванну, которая родила ему дочь, певец засыпает подарками. Ранее Роман вручил любимой подвеску с кулоном в виде матери с младенцем.

Впрочем, исполнитель решил порадовать свою жену еще одним ювелирным украшением. Артист подарил своей избраннице кольцо с надписью "love".

Роман Сасанчин подарил своей любимой обручальное кольцо / instagram.com/sasanchyn_official

К слову, Иванна очень обрадовалась своему новому украшению. Однако чувство юмора у жены певца все-таки есть, ведь она метко пошутила.

"Это ты мне опять признаешься?" – пошутила девушка.

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