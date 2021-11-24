Роман Сасанчин показал невесту на последних неделях беременности в белье

Исполнитель восхитилнежными фото с любимой.
Победитель шоу "Голос країни" Роман Сасанчин вот-вот станет отцом.
Любимая артиста – Иванна – уже через несколько недель родит дочь. Тем временем пара пытается зафиксировать как можно больше моментов, пока будущая мамочка в положении. Так, влюбленные устроили импровизированный фотосет дома. На снимке, который 19-летний Рома разместил в своем Instagram, он обнимает избранницу, которая появилась в белье и продемонстрировала фигуру на последних неделях беременности.
Также Сасанчин восхитил фото, где нежно целует большой животик.
"Еще совсем немного и у нас будет маленькое чудо, которое не будет давать спать, но подарит безграничное тепло и любовь, которое никогда не купишь ни за какие деньги", – поделился эмоциями певец.
Со своей стороны, пользователи оставили комплименты в комментариях.
- Хорошие очень
- Как вы красивы
- Поздравляю с маленьким чудом! Я вас люблю и обожаю
- Милые
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