Роман Сасанчин показал невесту на последних неделях беременности в белье

Исполнитель восхитилнежными фото с любимой.

Победитель шоу "Голос країни" Роман Сасанчин вот-вот станет отцом.

Любимая артиста – Иванна – уже через несколько недель родит дочь. Тем временем пара пытается зафиксировать как можно больше моментов, пока будущая мамочка в положении. Так, влюбленные устроили импровизированный фотосет дома. На снимке, который 19-летний Рома разместил в своем Instagram, он обнимает избранницу, которая появилась в белье и продемонстрировала фигуру на последних неделях беременности.

Роман Сасанчин с беременной невестой / instagram.com/sasanchyn_official

Также Сасанчин восхитил фото, где нежно целует большой животик.

Роман Сасанчин с беременной невестой / instagram.com/sasanchyn_official

"Еще совсем немного и у нас будет маленькое чудо, которое не будет давать спать, но подарит безграничное тепло и любовь, которое никогда не купишь ни за какие деньги", – поделился эмоциями певец.

Со своей стороны, пользователи оставили комплименты в комментариях.

Хорошие очень

Как вы красивы

Поздравляю с маленьким чудом! Я вас люблю и обожаю

Милые

Читайте также: