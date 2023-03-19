Роман Сасанчин показал нежные поцелуи с супругой в годовщину их отношений

Пара вместе уже три года.
Победитель проектов "Голос дети" и "Голос країни" Роман Сасанчин вместе со своей женой Иванной празднуют годовщину своих отношений.
В этот романтический праздник для супругов певец поделился кадрами с супругой. В ролике, опубликованном Романом в Instagram, он показал нежные поцелуи и объятия с любимой.
"Сегодня три года, как мы вместе", – подписал видео с Иванной Роман.
Поклонники пары поздравили молодых супругов с праздником и пожелали им счастливой семейной жизни на долгие годы.
- Безумной, взаимной любви!
- Очень хорошая пара!
- Семейного согласия и мирного неба вам!
Напомним, что 19-летний Роман и его избранница поженились в декабре 2021 года. А уже через несколько недель у пары родилась дочь Элизабет. После полутора лет в браке Роман и Иванна обвенчались в церкви.
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