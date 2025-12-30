Роман Сасанчин показался с дочкой от экс-жены и нежно поздравил ее с 4-летием

Роман Сасанчин с дочерью от экс-жены / © instagram.com/sasanchyn_official

Реклама

Украинский певец и победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин впервые за долгое время показался с дочкой от экс-супруги Иванны.

Кадрами с маленькой Элизабет артист поделился не просто так, а по случаю важного праздника. Дело в том, что 30 декабря девочка празднует день рождения. Дочке Романа Сасанчина исполняется уже четыре года. Поэтому, певец опубликовал в Instagram-stories видео с их сладкими объятиями.

Исполнитель обратился к дочери и адресовал ей теплые слова с поздравлениями. Он пожелал Элизабет, чтобы ее жизнь была полна только ярких моментов, а улыбка никогда не исчезала с лица.

Реклама

Роман Сасанчин с дочерью от экс-жены / © instagram.com/sasanchyn_official

"Мой дорогой цветочек. Искренне поздравляю тебя уже с полными четырьмя годиками. Пусть у тебя жизнь будет ярким лучиком, который никогда не будет угасать. Пусть эта драгоценная улыбка никогда не будет исчезать с твоего лица. Бесконечно люблю тебя, моя лучшая и самая дорогая крошка", - обратился к дочери артист.

Отметим, дочь Романа Сасанчина встречает свой день рождения вдали от отца, поскольку вместе с мамой проживает в Польше. Поэтому Иванну обвиняют, якобы она разлучила ребенка с папой. Недавно бывшая жена артиста ответила на эти упреки.