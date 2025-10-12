ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
724
Время на прочтение
1 мин

Роман Сасанчин после развода похвастался осуществлением давней мечты: "Было очень страшно"

Артист решил не откладывать свое желание на потом.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Роман Сасанчин

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Украинский певец и победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин осуществил свою давнюю мечту.

Исполнитель в Instagram признался, что долгое время хотел набить особенное тату. Изображение должно было быть на видной части тела, а именно - шеи. Впрочем, Романа Сасанчина терзали сомнения. Более того, исполнителю даже было немного страшно. Артист боялся, что обратится за услугами не к профессиональному мастеру и тату будет неудачным. Но певец все же пошел на риск.

"Давно уже мечтал набить что-то на шее, но было очень страшно, поскольку это достаточно видное место, и, например, спрятать его не получится...Поэтому, самая большая проблема была - найти мастера, которому доверюсь, не буду переживать, ну и, конечно, останусь доволен. Такого мастера я нашел", - говорит артист.

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Своей новой татуировкой исполнитель очень сильно доволен. Теперь у Романа Сасанчина красуется на шее микрофон. Певец также делится, что процесс набивания тату вообще был безболезненным, что он даже умудрился заснуть.

Напомним, в начале сентября стало известно, что Роман Сасанчин разводится с женой. Недавно бывшая избранница артиста удивила причинами их разрыва.

Дата публикации
Количество просмотров
724
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie