Роман Сасанчин после развода сделал неожиданное заявление о дочери: "Имею желание забрать к себе"

Роман Сасанчин с дочерью и экс-супругой / © instagram.com/sasanchyn_official

Украинский певец и победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин после развода заговорил о воспитании дочери Элизабет.

Музыкант поделился, что во время большой войны экс-супруга Иванна с их дочерью находится за границей. И все же рано или поздно он хотел бы, чтобы Элизабет жила с ним в Украине. Артист объяснил, что все будет в рамках закона, ведь у обоих родителей остались равные права на опеку над ребенком. Пока он не знает об отношении к такой позиции своей экс-супруги, но говорит, что даже в случае недоразумений будет договариваться о времени с дочерью.

"Пока война и обстрелы мне спокойнее, чтобы она была в безопасности, но на будущее есть желание забрать к себе. На ребенка у нас абсолютно равные права, поэтому против или не против — это вопрос, который точно будет решаться. Я у нее забирать ребенка не хочу, но есть желание, чтобы ребенок получал украинское образование, виделся с обоими родителями и был счастлив! Но если Иванка и дальше останется за границей, придется как-то об этом договориться", — написал артист.

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Также Сасанчин рассказал о реакции его мамы на развод. Певец говорит, что родной человек довольно непросто, но принял его новый этап: "Приятного мало, но принимает выбор, каким бы он ни был".

