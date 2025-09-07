ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
83
Время на прочтение
1 мин

Роман Сасанчин после развода высказался о своем состоянии и планах на будущее: "Вид не самый лучший"

Музыкант в сложный период продолжает участвовать в различных проектах.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Роман Сасанчин

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Украинский певец и победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин впервые после заявления о разводе с избранницей вышел на связь.

Артист сообщил, что до сих пор чувствует себя подавленно и это может выдавать его внешний вид. Поэтому в сторис в Instagram Роман не стал публиковать свежее фото, а просто заверил фанов, что он постепенно возвращается к работе. В частности, из архива поделился кадрами со съемок клипа и пообещал как можно скорее оправиться после развода.

"Вид у меня не самый лучший, из-за чего и не выхожу в сторис. Однако уже собираюсь из частиц в кучу и как ни как, но жить как-то дальше нужно, поэтому буду хотя бы так писать вам о последних своих событиях", — отметил Сасанчин.

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин за кулисами съемок клипа / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин за кулисами съемок клипа / © instagram.com/sasanchyn_official

Отметим, о разводе с девушкой Иванной 23-летний певец сообщил на днях, в начале сентября. Пара была в отношениях около шести лет, а официально их брак был заключен в 2021 году. Пара воспитывает общую трехлетнюю дочь Элизу. О ее дальнейшем воспитании, как и о деталях разрыва бывшие супруги пока не рассказывают.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская призналась, почему сейчас отказывается от свадьбы с мужем Валентином, с которым воспитывает двух дочерей.

Дата публикации
Количество просмотров
83
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie