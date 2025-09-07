Роман Сасанчин после развода высказался о своем состоянии и планах на будущее: "Вид не самый лучший"

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Реклама

Украинский певец и победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин впервые после заявления о разводе с избранницей вышел на связь.

Артист сообщил, что до сих пор чувствует себя подавленно и это может выдавать его внешний вид. Поэтому в сторис в Instagram Роман не стал публиковать свежее фото, а просто заверил фанов, что он постепенно возвращается к работе. В частности, из архива поделился кадрами со съемок клипа и пообещал как можно скорее оправиться после развода.

"Вид у меня не самый лучший, из-за чего и не выхожу в сторис. Однако уже собираюсь из частиц в кучу и как ни как, но жить как-то дальше нужно, поэтому буду хотя бы так писать вам о последних своих событиях", — отметил Сасанчин.

Реклама

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин за кулисами съемок клипа / © instagram.com/sasanchyn_official

Отметим, о разводе с девушкой Иванной 23-летний певец сообщил на днях, в начале сентября. Пара была в отношениях около шести лет, а официально их брак был заключен в 2021 году. Пара воспитывает общую трехлетнюю дочь Элизу. О ее дальнейшем воспитании, как и о деталях разрыва бывшие супруги пока не рассказывают.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская призналась, почему сейчас отказывается от свадьбы с мужем Валентином, с которым воспитывает двух дочерей.