Роман Сасанчин после развода закрутил новый роман и показал сладкие поцелуи с возлюбленной

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Украинский певец и победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин закрутил новый роман.

Ранее бывшая жена артиста призналась, что больше не одинока. А это же оказалось, что и у исполнителя теперь новая избранница. Об этом Роман Сасанчин сообщил в своем Instagram. В частности, у певца поинтересовались, рад ли он за Иванну, что у нее все хорошо в личной жизни. На что артист опубликовал фото, где сладко целует новую избранницу. Певец добавил, что искренне рад за бывшую жену. Снимок с возлюбленной артист дополнил смайликом в виде красного сердечка.

Роман Сасанчин с новой девушкой / © instagram.com/sasanchyn_official

Также Роман Сасанчин добавил, что действительно рад, что все именно так сложилось. По словам исполнителя, Иванна - не его человек, и только сейчас он это понял. Артист намекает, что их отношения продолжались, ведь им было удобно друг с другом. Однако после разрыва Сасанчин понял, что такое быть счастливым и что такое поддержка. Также артист отметил, что не жалеет о годах, прожитых с Иванной, ведь для него это стало опытом, как не должно быть в паре.

"Я очень рад, что она ушла из моей жизни, это долго доходило до моей головы, но потом пришло осознание, что человек полностью не мой! Я ей в первую очередь за это благодарен! И сейчас за последнее время понял, что действительно является вниманием, что действительно делает тебя счастливым, что действительно тебя поддерживает и что действительно может заставить быть собой, а не тем, кто является удобством со стороны и не более. Поэтому теперь я действительно счастлив, а эти потерянные годы, это лишь крутой опыт, как не нужно делать", - подытожил артист.

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Отметим, Роман Сасанчин в течение шести лет состоял в отношениях с Иванной, из которых три - в браке. У экс-супругов есть общая дочь Элизабет, которая родилась 30 декабря 2021 года.