Роман Сасанчин после упреков экс-жены об изменах сделал заявление: "Хочет привлечь к себе внимание"

Роман Сасанчин и его бывшая жена

Украинский певец и победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин после намеков бывшей жены о его изменах сделал заявление.

На днях Иванна довольно неоднозначно высказалась о верности в браке. В Сети ей упрекнули, что, мол, она изменила певцу. На что она ответила: "Я никогда ему не изменяла, в отличие от…".

Конечно же, после таких упреков у пользователей возникло немало вопросов к бывшим супругам. Однако некоторые не понимали, зачем вытаскивать на публику грязное белье. Роман Сасанчин заявил, что якобы таким образом Иванна обращает на себя внимание. А он, в свою очередь, больше не собирается вспоминать об экс-жене.

Более того, музыкант заявляет, что с Иванной его связывает только общая дочь, которой сейчас три года. Мол, только через Элизабет он поддерживает связь с бывшей женой и хоть немного ее уважает.

Роман Сасанчин, похоже, развелся с женой не на позитивной ноте / © instagram.com/sasanchyn_official

"Этот человек хочет, насколько вижу, привлечь к себе внимание всех, к сожалению, на таких вещах. Но говорю в последний раз, что эту тему я больше поднимать не буду. Хочу чтобы малейшее воспоминание пропало от нее. Она мама моего ребенка и не больше, только за это останется связь и капля уважения!" – выдал артист.

Напомним, после развода Роман Сасанчин долго не скучал в одиночестве. Артист закрутил новый роман и даже показал свою избранницу.