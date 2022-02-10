Роман Сасанчин продает квартиру в Киеве, которую выиграл на "Голосі країни-10"

Артист объяснил свое решение.

Украинский певец, победитель "Голосу.Діти" и "Голос країни" Роман Сасанчин озадачил поклонников заявлением.

Так, 19-летний исполнитель признался, что принял решение продать свою квартиру в Киеве, которую он выиграл на "Голосі країни-10". И хотя раньше Роман намеревался переехать в жилье в столице, впрочем, его планы изменились.

"Очень много времени размышлял над одним чрезвычайно важным вопросом о квартире, которую еще два года назад выиграл на "Голосі країни 10"! Да, вы много слышали в моих интервью, что я хочу туда переехать и т.д! Но хорошо подумав, я все же решил ее продать для того, чтобы реализовать еще одну свою мечту, о которой я впоследствии вам расскажу, и купить меньшую по размерам квартиру!" – поделился Сасанчин.

Роман Сасанчин победил на "Голосе страны-10" / instagram.com/sasanchyn_official

Не все поклонники Романа поддержали его решение:

Это большое заблуждение! В наше время не выгодно продавать квартиру и покупать другую

Да и так достаточно маленькая квартира для семьи! Куда уже меньше?

Лучше сдай в аренду. Продать и жить в меньшей с увеличением семьи? Вздор юный

Впрочем, в защиту Сасанчина стал менеджер того жилого комплекса, в котором расположена квартира, Николай Смыковский:

"Для того, чтобы советовать, необходимо знать всю ситуацию! Несколько факторов подтверждающих правильность решения Романа! 1) Для того, чтобы сделать ремонт в Киеве в двухкомнатной квартире 70 м2, необходимо минимум 25 тысяч долларов (с техникой и мебелью). 2) Для того, чтобы развиваться, Роману срочно нужно переехать в Киев! 3) Жить на съемной квартире сейчас не вариант, лучше откладывать эти средства 4) Уже подобрали несколько вариантов маленьких двухкомнатных квартир с ремонтом, мебелью и техникой, взамен на эту без ремонта. Если делать ремонт в квартире постепенно, еще и с ребенком маленьким – это очень неудобно и невыносимо! Это постоянно отвлекает, и времени на то чтобы зарабатывать средства, развиваться будет меньше! 7) Из продажи квартиры останутся деньги, которые потратит на творчество", — отметил Смыковский.

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