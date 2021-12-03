Роман Сасанчин рассказал, как отпраздновал свадьбу с беременной любимой

Артист также рассказал, какие кольца они с женой выбрали.

Победитель вокального шоу "Голос страны" Роман Сасанчин рассказал, как отпраздновал свадьбу с возлюбленной Иванной, которая вскоре родит первенца.

По словам исполнителя, у них с избранницей все произошло довольно быстро и неожиданно. Пара решила подать документы в ЗАГС и даже не догадывалась, что все произойдет в тот же день.

Роман Сасанчин с любимой / instagram.com/annavi_i

"Утром с любимой решили пойти подать документы в ЗАГС, думали, что придется ждать еще где-то месяц, но нас сразу женили и мы даже не поняли, как это произошло. Оказалось, что если имеешь справку о беременности, то жениться можно за несколько минут", – рассказал нам Роман.

Роман Сасанчин с беременной женой / instagram.com/sasanchyn_official

Он также признался, что это радостное событие отпраздновали вечером дома в кругу друзей и близких. Кроме того, Сасанчин поделился, какие кольца с женой они выбрали.

"Вечером мы собрали родственников и друзей и чисто символически отпраздновать наш новый статус. Обручальные кольца мы носим уже давно. Как-то гуляли с Иванкой и зашли в ювелирный магазин. Она всегда мечтала о классическом золотом кольце, но мы увидели очень необычные украшения под названием "антистресс", которые точно отражают наш союз и креативность, внутри одного кольца можно вращать другое, они сделаны из розового и белого золота", — поделился артист.

А таким кольцом Роман признался Иванке / instagram.com/annavi_i

Роман признался, что они с Иванкой мечтают сделать пышную свадьбу, но это уже после того, как любимая жена родит певцу первенца.

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