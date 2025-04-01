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Роман Сасанчин растрогал кадрами, как встретил 23-летие с дочерью после долгой разлуки
Семья музыканта воссоединилась после жизни в две страны.
Украинский певец и победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин сообщил о своем празднике.
1 апреля исполнителю исполнилось 23 года. Его особый день начался с поздравлений от семьи. В частности, его жена Иванна и маленькая дочь Элизабет, которые недавно вернулись в Украину из-за границы, подготовили для именинника торт со свечами. На трогательных кадрах 3-летняя девочка предстает в объятиях папы и помогает ему задувать свечи. А в конце звездный отец с Элизабет не удержался и укусил по кусочку торта.
"Вот так встретил свои 23", – написал певец.
В день 23-летия Сасанчина его жена также поздравила его в своем фотоблоге. Иванна опубликовала серию милых фото возлюбленного. В частности, как он сладко спит с дочерью и наслаждается с ней временем вдвоем.
"С твоим днем, любимый", - восхитила Иванна.
В комментариях к поздравлениям звездного именинника присоединились и его фанаты:
Мои поздравления! Здоровья крепкого, любви пылкой, счастья безграничного
Хороший папа красивой дочери, у которой красивая мама!
Какая красивая принцесса папина. С днем рождения, пусть год будет успешным и счастливым каждый день
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