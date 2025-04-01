Роман Сасанчин растрогал кадрами, как встретил 23-летие с дочерью после долгой разлуки

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

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Украинский певец и победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин сообщил о своем празднике.

1 апреля исполнителю исполнилось 23 года. Его особый день начался с поздравлений от семьи. В частности, его жена Иванна и маленькая дочь Элизабет, которые недавно вернулись в Украину из-за границы, подготовили для именинника торт со свечами. На трогательных кадрах 3-летняя девочка предстает в объятиях папы и помогает ему задувать свечи. А в конце звездный отец с Элизабет не удержался и укусил по кусочку торта.

Роман Сасанчин с дочерью / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин с дочерью / © instagram.com/sasanchyn_official

"Вот так встретил свои 23", – написал певец.

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В день 23-летия Сасанчина его жена также поздравила его в своем фотоблоге. Иванна опубликовала серию милых фото возлюбленного. В частности, как он сладко спит с дочерью и наслаждается с ней временем вдвоем.

Роман Сасанчин с дочерью / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

"С твоим днем, любимый", - восхитила Иванна.

В комментариях к поздравлениям звездного именинника присоединились и его фанаты:

Мои поздравления! Здоровья крепкого, любви пылкой, счастья безграничного

Хороший папа красивой дочери, у которой красивая мама!

Какая красивая принцесса папина. С днем рождения, пусть год будет успешным и счастливым каждый день

Напомним, в День смеха свой день рождения также отмечает певец Дмитрий Монатик. Артист раскрыл, какого подарка он желает больше всего.