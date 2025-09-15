Роман Сасанчин развелся: брак в юном возрасте с женой, которая старше, потеря детей и слухи об изменах

Роман Сасанчин с женой и дочерью / © instagram.com/sasanchyn_official

Украинский певец Роман Сасанчин, известный победами на шоу "Голос. Діти" и "Голос країни", недавно пережил непростой развод со своей женой Иванной.

Их история любви, которая начиналась как настоящая сказка, завершилась после почти шести лет отношений. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать самые интересные подробности личной жизни Романа Сасанчина, как начался его роман со старшей на три года девушкой, какие кризисы они пережили и почему пара расторгла брак.

Победа на "Голосі країни" и знакомство с будущей женой

Роман родился в 2002 году в селе на Тернопольщине. В шоу-бизнес он пришел еще ребенком. Так, в 2012 году мальчик участвовал в "Голос. Діти", однако тогда тренеры не повернулись. Настоящий успех пришел в 2015 году — именно тогда он победил во втором сезоне "Голос. Діти" в команде Тины Кароль. В 2020-м он повторил свой триумф — уже во взрослом шоу "Голос країни". Победа принесла 18-летнему юноше главный приз — квартиру в Киеве, которая впоследствии стала домом для молодой семьи.

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

В том же году Роман познакомился с Иванной, которая была старше его на три года и жила в соседнем селе. Они встретились в компании друзей, и между ними быстро вспыхнули чувства. Уже через несколько месяцев пара начала жить вместе и переехала из Тернопольской области в Киев. Осенью 2020 года Сасанчин публично подтвердил отношения.

Ранний брак и сложный путь отцовства

Вскоре Иванна забеременела. Но, к сожалению, плод замер. Несмотря на все прогнозы врачей, что следующая беременность сможет наступить не раньше, чем через несколько лет после выкидыша, влюбленные решили сразу попробовать снова. И в 2021 году пара сообщила о предстоящем рождении дочери.

В мае 2021 года Роман сделал предложение Иванне, а 4 декабря пара официально узаконила отношения. Через несколько недель, 30 декабря, у них родилась дочь Элизабет. На тот момент певцу было всего 19 лет, и он признавался, что раньше и не представлял себя таким молодым отцом. Между тем Иванне в тот момент было 23. Несмотря на юный возраст, пара с трепетом готовилась к появлению ребенка, а в январе 2022-го крестила девочку.

Роман Сасанчин с бывшей женой / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин с дочерью / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин с семьей / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин с семьей / © instagram.com/sasanchyn_official

А в прошлом году супруги пережили снова трагическую потерю второго ребенка. В апреле 2024 года Иванна снова сообщила о замершей беременности. Под наблюдением врачей ей удалось избежать хирургического вмешательства с помощью гормональных препаратов. В Instagram она призналась, что эта потеря была для нее одним из самых болезненных ударов в жизни.

"Все произошло супербыстро, непонятно. В один день ты узнаешь, что ты беременна, и у тебя сразу куча мыслей, куча планов. Ты видишь перед собой целую новую жизнь. О многом начинаешь мечтать, и через несколько дней тебе говорят, что беременность замерла. И ты с такого счастливого периода быстро падаешь в такую пропасть печали, страха, какого-то разочарования", — делилась Иванна.

Кризисы в отношениях и испытание войной

Брак оказался непростым с самого начала. Уже через несколько месяцев после свадьбы супруги пережили первое расставание, однако тогда им удалось помириться. Но проблемы в отношениях возвращались снова и снова. В 2022 году Иванна даже серьезно думала о разводе, однако супруги дали себе еще один шанс. В январе 2023 года влюбленные обвенчались, пытаясь укрепить брак, но кризисы не исчезли.

Роман Сасанчин с бывшей женой / © instagram.com/sasanchyn_official

Война еще больше осложнила ситуацию. В начале полномасштабного вторжения Иванна с новорожденной дочерью выехала в Польшу, тогда как Роман остался в Украине. Лишь впоследствии семья снова воссоединилась. Но и после этого разногласия между ними продолжались. Весной 2024 года Иванна публично призналась, что чувствует усталость от обесценивания ее труда и хочет иметь ощущение поддержки и защиты рядом с мужем.

В конце 2024 года слухи о кризисе усилились еще больше. Иванна перестала делиться совместными с мужем фото и видео. Когда подписчики начали массово спрашивать, все ли в порядке в отношениях, она ответила коротким и откровенным "у нас все не ок и это очень мягко сказано", впрочем, в подробности не вдавалась. А уже в этом году в соцсетях появлялись комментарии, что якобы Романа видели в компании другой девушки.

Развод Романа Сасанчина с Иванной: какая причина

В начале сентября 2025 года стало известно, что пара разошлась окончательно. Сасанчин опубликовал в Instagram совместное фото с Иванной и трогательное сообщение, где намекнул, что не мог давать жене то, чего она заслуживала. После этого певец заявил, что на некоторое время исчезнет из соцсетей.

"Пусть тебя кто-то полюбит так, как сейчас я люблю, но сделает то, чего я не смог", — запостил скриншот сообщения для бывшей Сасанчин.

Заявление Романа Сасанчина после развода / © instagram.com/sasanchyn_official

Иванна также подтвердила разрыв, написав со слезами на глазах следующее: "Наша история длиной почти шесть лет подъехала к конечной станции". Она отказалась выносить "грязное белье", оставив детали разрыва вне публичного пространства.

Тем не менее, внимательные пользователи снова напомнили Иванне о вероятных изменах со стороны музыканта. Но она сразу опровергла это. Больше подробностей ни один из супругов не рассказывал.

Сторис Иванны Сасанчин / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Новый имидж музыканта и жизнь после расторжения брака

Сейчас певец пытается восстановиться после болезненного периода. Незадолго до развода он сменил имидж — отрастил усы и бороду, чем удивил поклонников. В соцсетях фанаты отмечают, что новый образ добавил ему мужества. Сейчас Роман продолжает работать в столице и обещает постепенно возвращаться к музыке.

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

В то же время бывшая жена 23-летнего артиста сообщила, что он будет продолжать видеться со своей дочерью Элизабет и они вместе будут ее воспитывать. А пока девочка будет жить с мамой отдельно.

Роман Сасанчин с дочерью / © instagram.com/sasanchyn_official

