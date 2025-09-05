- Дата публикации
Роман Сасанчин развелся с женой после шести лет отношений и намекнул на причину
Супруги воспитывают общую трехлетнюю дочь Элизу.
Супруга украинского певца и победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина сообщила об их разводе.
Так, блогерша Иванна Сасанчин вышла на связь к подписчикам в Instagram в слезах. Она сообщила, что их шестилетняя история любви "подъехала к конечной станции". И добавила, что в дальнейшем будет избегать грязных сплетен об их личной жизни. Вместо этого она желает себе и экс-супругу только счастья.
"Наша история длиной почти шесть лет подъехала к конечной станции. С моей стороны не будет никакого грязного белья, поэтому прошу не додумывать и не преувеличивать. Это жизнь и так происходит, а нам хочу пожелать только счастья", — написала Иванна.
В свою очередь, ее 23-летний бывший муж Роман также не стал молчать. На своей странице в Instagram он обнародовал совместное фото с экс-избранницей и оставил эмодзи разбитого сердца. Кроме того, намекнул на причину развода, опубликовав свое прощальное сообщение к Иванне: "Пусть тебя кто-то полюбит так, как сейчас я люблю, но сделает то, чего я не смог".
"Пропадаю на долгое время отсюда (с фотоблога — прим. ред.), слишком много всего сейчас для меня. Всех обнял", — написал музыкант.
Отметим, Роман Сасанчин закрутил роман со старшей на четыре года Иванной почти сразу после своей победы на "Голосе страны". Вскоре тогда еще 19-летний юноша сообщил о предстоящем пополнении в семье. Пара на последних месяцах беременности Иванны заключила брак, в котором у них родилась дочь Элиза. Сейчас девочке три года.
Интересно, что недавно Романа Сасанчина заподозрили в изменах и заскочили с другой девушкой, о чем писали его тогда еще жене Иванне.