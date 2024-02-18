Роман Сасанчин с женой и двухлетней дочерью серьезно заболели: "То, чего боялись"

Жена певца Романа Сасанчина – Иванна – пожаловалась, что они всей семьей серьезно заболели.

Печальными новостями избранница исполнителя поделилась в Instagram-stories. Иванна рассказала, что сначала симптомы болезни проявились у нее и у Романа. Они надеялись, что иммунитет их двухлетней дочери справится, и она не заболеет. Однако впоследствии и у Элизы проявились симптомы болезни.

Жена Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

"Я и Роман заболели. Молюсь, чтобы Элизу обошло. Ну теперь то, чего боялись. Элиза уснула и через час проснулась с плачем и температурой. Закутанная, потому что тряслась вся", — рассказала Иванна.

Жена Романа Сасанчина с дочерью / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Жена Сасанчина поделилась, что на утро им стало легче, однако впоследствии симптомы – боль в горе и высокая температура – снова вернулись. Сейчас они все лечатся. Как отметила избранница исполнителя, они надеются, что подхватили обычный вирус, с которым организм быстро справится.

"Малой сбивала два раза температуру — в два и пять часов ночи. Сейчас в девять утра тоже сбила, но не сбивается полностью, только где-то до 37. Надеюсь, что это просто какой-то обычный вирус и через несколько дней все пройдет", – добавила Иванна.

Жена Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Напомним, недавно старшая дочь Оли Поляковой жаловалась на проблемы со здоровьем. Маша подхватила вирус и рассказала, какие симптомы болезни у нее проявились.

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