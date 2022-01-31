Роман Сасанчин с женой и одномесячной дочерью заболели коронавирусом

Жена артиста описала свои симптомы.

Семья украинского певца, победителя шоу "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина заболела коронавирусом.

Об этом исполнитель рассказал в своем фотоблоге. Артист запостил положительные результаты своего и жены Иванны тестов. Как поделилась Иванна чувствовать себя плохо они начали позавчера вечером. У супругов повысилась температура и была ломота в теле:

instagram.com/annavi_i

"Вчера вечером, часов в 12 ночи, начала повышаться температура и начало ломать тело. До утра симптомы не прошли. Просто начало еще сильнее ломать тело, повысилась температура и есть першение в горле", — рассказала о симптомах жена Сасанчина.

instagram.com/annavi_i

Также Иванна рассказала, что дочь Элизабет, которой сегодня исполнился месяц, находится вместе с ними. Она поделилась, что врач прописала и девочке минимальное лечение:

"С малышкой все хорошо, она с нами. Мы возле нее в маске. Тоже ей врач прописала промывать носик, давать много жидкости пить. Если дополнительно повысится температура то сбивать, а если ухудшатся симптомы, тогда будем ложиться в больницу. Знаю, много хейта сейчас может быть из-за того, что ребенок с нами. Мы говорили с врачом, она сказала одевать возле ребенка маску все время, мыть руки, к ребенку пытаться подходить меньше – при необходимости, когда подгузник нужно заменить, или покормить. Ребенка нам не с кем оставить, потому ребенок с нами", — объяснила Иванна.

instagram.com/sasanchyn_official

Позже девушка добавила, что ночью у Элизабет поднялась температура:

"Самое главное, чтобы ребенку было легче. Мы справимся. У нее сейчас температура поднялась 37, она такая, привередливая, но поела и вроде заснула", — рассказала Иванна.

instagram.com/annavi_i

Относительно своего чувства, жена Сасанчина поделилась, что у нее "душящий кашель, есть сильная одышка и першение в горле".

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